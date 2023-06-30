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Giriş Tarihi: 30.6.2023 11:51 Son Güncelleme: 30.6.2023 12:04

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'ya Mısır'dan talip!

Fenerbahçe’de Mbwana Samatta’ya Mısır’dan talip!

Genk'in satın alma opsiyonu maddesini kullanmadığı Mbwana Samatta, Fenerbahçe'ye geri döndü. Sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen Tanzanyalı golcüye sürpriz bir talibin çıktığı öğrenildi. Mbwana Samatta'yı isteyen kulübün ana hedefinin Beşiktaş'tan Jackson Muleka olduğu aktarıldı.

Belçika'da sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'ye geri dönen Mbwana Samatta'ya talip çıktı. Sarı-lacivertlilerde yeni sezon planlamasında yer almayan Tanzanyalı santrfora, Mısır'dan bir kulübün ilgisinin olduğu kaydedildi. Beşiktaş'tan Jackson Muleka'yı kadrosuna katmayı planlayan Mısır ekibinin, B planı olarak Mbwana Samatta'yı belirlediği aktarıldı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

MISIR'DAN TALİP ÇIKTI
Belçika basınında yer alan habere göre; Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahly, forvet hattına takviye yapmak için gözünü Süper Lig devlerine çevirdi. Beşiktaş'tan Jackson Muleka'yı kadrosuna katmak isteyen Al Ahly'nin B planı olarak Mbwana Samatta'yı belirlediği belirtildi.

African Lyon altyapısında yetişen Mbwana Samatta daha sonra Simba, Mazembe, Genk, Aston Villa, Fenerbahçe ve Royal Antwerp formaları giydi. Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda 30 yaşındaki forvet için 6 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

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Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'ya Mısır'dan talip!
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