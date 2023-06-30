Fenerbahçe’de Mbwana Samatta’ya Mısır’dan talip!

Belçika'da sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'ye geri dönen Mbwana Samatta'ya talip çıktı. Sarı-lacivertlilerde yeni sezon planlamasında yer almayan Tanzanyalı santrfora, Mısır'dan bir kulübün ilgisinin olduğu kaydedildi. Beşiktaş'tan Jackson Muleka'yı kadrosuna katmayı planlayan Mısır ekibinin, B planı olarak Mbwana Samatta'yı belirlediği aktarıldı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

MISIR'DAN TALİP ÇIKTI

Belçika basınında yer alan habere göre; Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahly, forvet hattına takviye yapmak için gözünü Süper Lig devlerine çevirdi. Beşiktaş'tan Jackson Muleka'yı kadrosuna katmak isteyen Al Ahly'nin B planı olarak Mbwana Samatta'yı belirlediği belirtildi.

African Lyon altyapısında yetişen Mbwana Samatta daha sonra Simba, Mazembe, Genk, Aston Villa, Fenerbahçe ve Royal Antwerp formaları giydi. Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda 30 yaşındaki forvet için 6 milyon euro bonservis bedeli ödedi.