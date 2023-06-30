Trabzonspor’a yeni Marek Hamsik geliyor!

Trabzonspor yönetim kurulu, Kurban Bayramı'na üst üste flaş transferleri sonuçlandırarak girdi. Önce Panathinaikos ile sözleşmesi biten Dimitrios Kourbelis, ardından Real Valladolid'den Joaquin Fernandez ve Southampton'ın sol açığı Mislav Orsic'te mutlu sona ulaşan bordo-mavili takım, taraftarını sevindirirken şimdi de forvet, orta saha ve stoper bölgesine takviyeler yapmak için kolları sıvadı.



ASIL TRANSFER ORTA SAHAYA!

Ancak yönetimin en sürpriz hamleyi orta sahaya yapabileceği ve hedeflenen projenin, "Marek Hamsik seviyesinde, takıma ağabeylik yapacak ve şampiyonluk mücadelesinde katkı sağlayacak" bir isim bulunması yönünde olduğu öğrenildi. Başkan Ertuğrul Doğan, "O seviyede bir isim için kararlarımızı esnetebiliriz" ifadeleriyle yapılacak transferin sinyalini verdi.



'BİRLİKTE GÜZEL BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ'

ORSİC: Bu sıcak karşılama için teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hocamız Bjelica ile D.Zagreb'de birlikte çalışmıştık. Onun bu transferde çok büyük etkisi var. Umarım hep birlikte çok güzel bir sezon geçireceğiz. Elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Forma numaram muhtemelen 99 olacak, bu benim uğurlu rakamım. Türkçe'yi şu an bilmiyorum ama öğrenmeye çalışacağım.





'ŞAMPİYONLUĞU KUTLAYACAĞIZ'

FERNANDEZ: Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum. Başarılar kazanmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Transfer süreci çok hızlı gelişti. Hocamızla ve burada oynayan bazı arkadaşlarımla konuştum, hemen kararımı verdim. Şampiyonluk kutlamalarını izledim, o kutlamaları tekrarlamak için buradayım. 20 numarayı giyeceğim.





TRABZONSPOR TOPBAŞI YAPIYOR

Trabzonspor, yeni sezona bugün başlıyor. Bordomavili takımda antrenmana daha çok genç isimler katılacak. Yeni transferlerden Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez de çalışmada yer alacak. Fırtına, 3 Temmuz'a kadar Trabzon'da kalacak ve ertesi gün yurt dışı kampı için Slovenya'ya hareket edecek. Ligin sona ermesiyle teknik direktör Nenad Bjelica oyunculara program verip kampa hazır şekilde gelmelerini talep etmişti.