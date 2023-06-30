Yeni Hamsik geliyor!

Trabzonspor yönetim kurulu, Kurban Bayramı'na üst üste flaş transferleri sonuçlandırarak girdi. Önce Panathinaikos ile sözleşmesi bitenardından Real Valladolid'denve Southampton'ın sol açığı'te mutlu sona ulaşan bordo-mavili takım, taraftarını sevindirirken şimdi devebölgesineAncak yönetimin en sürpriz hamleyi orta sahaya yapabileceği ve hedeflenen projenin,bir isim bulunması yönünde olduğu öğrenildi. Başkan Ertuğrul Doğan,ifadeleriyle yapılacak transferin sinyalini verdi.Bu sıcak karşılama için teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hocamız Bjelica ile D.Zagreb'de birlikte çalışmıştık. Onun bu transferde çok büyük etkisi var. Umarım hep birlikte çok güzel bir sezon geçireceğiz. Elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Forma numaram muhtemelen 99 olacak, bu benim uğurlu rakamım. Türkçe'yi şu an bilmiyorum ama öğrenmeye çalışacağım.Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum. Başarılar kazanmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Transfer süreci çok hızlı gelişti. Hocamızla ve burada oynayan bazı arkadaşlarımla konuştum, hemen kararımı verdim. Şampiyonluk kutlamalarını izledim, o kutlamaları tekrarlamak için buradayım. 20 numarayı giyeceğim.Trabzonspor, yeni sezona bugün başlıyor. Bordomavili takımda antrenmana daha çok genç isimler katılacak. Yeni transferlerden Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez de çalışmada yer alacak. Fırtına, 3 Temmuz'a kadar Trabzon'da kalacak ve ertesi gün yurt dışı kampı için Slovenya'ya hareket edecek. Ligin sona ermesiyle teknik direktör Nenad Bjelica oyunculara program verip kampa hazır şekilde gelmelerini talep etmişti.