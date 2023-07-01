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Giriş Tarihi: 1.7.2023

Futbol camiası Polat’a acı gününde destek oldu

BERKAY TURAN
Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Futbol camiası Polat’a acı gününde destek oldu
Hayatını kaybeden G.Saray'ın eski başkanlarından Adnan Polat'ın annesi Suna Polat, dün son yolculuğuna uğurlandı. Suna Polat, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, eski başkanlardan Faruk Süren, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Mustafa Denizli ve Hikmet Karaman ile iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri cenazeye katılırken Adnan Polat'ı bu acı gününde yalnız bırakmadılar.

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Futbol camiası Polat’a acı gününde destek oldu
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