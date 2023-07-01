Futbol camiası Polat’a acı gününde destek oldu

Hayatını kaybeden G.Saray'ın eski başkanlarından Adnan Polat'ın annesi Suna Polat, dün son yolculuğuna uğurlandı. Suna Polat, Teşvikiye Camisi'nde kılınancenaze namazının ardındanZincirlikuyu Mezarlığı'nadefnedildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, eski başkanlardan Faruk Süren, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk,Mustafa Denizli ve HikmetKaraman ile iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri cenazeye katılırken Adnan Polat'ı bu acı gününde yalnız bırakmadılar.