Ricardo Quaresma: Suudi Arabistan’a gitmem, satılık değilim

"SUUDİ ARABİSTAN' GİTMEM, SATILIK DEĞİLİM"

Eski kulübü Porto hakkında da konuşan Quaresma, "Porto'da oynasam da oynamasam da her zaman benim kalbimde olacak. Porto taraftarı olarak doğmadım ama Porto taraftarı olarak öleceğim. Bir kulüp bana teklifle geldiğinde oturup o kulübün projesini ve buna değip değmeyeceğini anlamam gerekli... Gizemden hoşlanan biri değilim. Mesele nerede olduğunu anlamak" dedi.

Suudi Arabistan iddialarına da değinen Quaresma, "Suudi Arabistan takımlarına saygı duymak zorundayız. Paraları varsa bırakalım harcasınlar, iyi de harcıyorlar. Ben oraya transfer olur muydum? Hayır. Satılık değilim" ifadelerini kullandı.