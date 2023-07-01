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Giriş Tarihi: 1.7.2023 14:11 Son Güncelleme: 1.7.2023 14:22

Ricardo Quaresma: Suudi Arabistan'a gitmem, satılık değilim

Ricardo Quaresma: Suudi Arabistan’a gitmem, satılık değilim

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen Ricardo Quaresma, Suudi Arabistan'a transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ülkemizde Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen ve futbolculuk kariyerine devam eden 39 yaşındaki Ricardo Quaresma, katıldığı bir etkinlikte kritik açıklamalarda bulundu.

Yaşının ilerlemiş olmasının kendisi için bir şey ifade etmediğini belirten Quaresma, "Futbol için çok mu yaşlıyım? Bu futbola nasıl baktığınızla alakalı bir durum. Şayet ben yaşlıysam, benden daha yaşlı olan ancak genç futbolculardan daha fazla dakika oynayan Pepe'ye bakın. Bu sizin futbola nasıl baktığınızla alakalı" şeklinde konuştu.

"SUUDİ ARABİSTAN' GİTMEM, SATILIK DEĞİLİM"
Eski kulübü Porto hakkında da konuşan Quaresma, "Porto'da oynasam da oynamasam da her zaman benim kalbimde olacak. Porto taraftarı olarak doğmadım ama Porto taraftarı olarak öleceğim. Bir kulüp bana teklifle geldiğinde oturup o kulübün projesini ve buna değip değmeyeceğini anlamam gerekli... Gizemden hoşlanan biri değilim. Mesele nerede olduğunu anlamak" dedi.

Suudi Arabistan iddialarına da değinen Quaresma, "Suudi Arabistan takımlarına saygı duymak zorundayız. Paraları varsa bırakalım harcasınlar, iyi de harcıyorlar. Ben oraya transfer olur muydum? Hayır. Satılık değilim" ifadelerini kullandı.

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Ricardo Quaresma: Suudi Arabistan'a gitmem, satılık değilim
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