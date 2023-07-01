TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: "Yeni Hamsik" Roberto Gagliardini

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Dimitrios Kourmbelis ile sözleşme imzaladı. Bordo-mavililerin gündemine bu kez sürpriz bir isim geldi. Marek Hamsik sonrası orta alana yüksek profilli bir futbolcu almayı hedefleyen Karadeniz ekibi, Inter ile sözleşmesi sona eren Roberto Gagliardini için nabız yoklayacak.

2017'den bu yana Inter forması giyen ve İtalyan deviyle sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki yıldız, kariyeri boyunca hep Çizme ekiplerinde oynadı. İtalyan ekibiyle 2017'nin Ağustos ayında 20 milyon Euro bonservis bedeli ödediği 1.88 boyundaki Gagliardini, geride bıraktığımız sezon Serie A'da 19 maça çıktı ve genellikle sonradan oyuna girdi.

HEM 6 HEM 8 NUMARADA OYNUYOR

Şampiyonlar Ligi'nde de 6 karşılaşmada şans bulan Gagliardini, hem 6 hem de 8 numara pozisyonunda oynuyor. Fizik gücü, hava hakimiyeti ve başarılı pas yüzdesiyle ön plana çıkan İtalyan futbolcu; İnter'de geçirdiği altı yılda toplam 190 maça çıktı. 16 gol atarken, 9 asist yaptı. Gagliardini, İtalya Milli Takımı'nın formasını da 7 kez giydi. (Akşam)