Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: "Yeni Hamsik" Roberto Gagliardini
Giriş Tarihi: 1.7.2023 14:30

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: "Yeni Hamsik" Roberto Gagliardini

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Yeni Hamsik Roberto Gagliardini

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine Roberto Gagliardini ismi geldi. Bordo-mavililer Inter'den ayrılan Roberto Gagliardini için harekete geçti.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Dimitrios Kourmbelis ile sözleşme imzaladı. Bordo-mavililerin gündemine bu kez sürpriz bir isim geldi. Marek Hamsik sonrası orta alana yüksek profilli bir futbolcu almayı hedefleyen Karadeniz ekibi, Inter ile sözleşmesi sona eren Roberto Gagliardini için nabız yoklayacak.

2017'den bu yana Inter forması giyen ve İtalyan deviyle sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki yıldız, kariyeri boyunca hep Çizme ekiplerinde oynadı. İtalyan ekibiyle 2017'nin Ağustos ayında 20 milyon Euro bonservis bedeli ödediği 1.88 boyundaki Gagliardini, geride bıraktığımız sezon Serie A'da 19 maça çıktı ve genellikle sonradan oyuna girdi.

HEM 6 HEM 8 NUMARADA OYNUYOR
Şampiyonlar Ligi'nde de 6 karşılaşmada şans bulan Gagliardini, hem 6 hem de 8 numara pozisyonunda oynuyor. Fizik gücü, hava hakimiyeti ve başarılı pas yüzdesiyle ön plana çıkan İtalyan futbolcu; İnter'de geçirdiği altı yılda toplam 190 maça çıktı. 16 gol atarken, 9 asist yaptı. Gagliardini, İtalya Milli Takımı'nın formasını da 7 kez giydi. (Akşam)

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Portakal'dan Sözcü TV'ye veda: Bana müsaade...
İBB'nin Sultan 2. Abdülhamid hazımsızlığı! Hamidiye suyun adını değiştirdiler
Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda kapıldı, bacağı kesildi!
SON DAKİKA: İBB'den 'Hamidiye Su' markasının isminin değiştirilmesi ile ilgili komik açıklama! Vatandaştan tepki yağıyor
Birkaç hafta çalışıp araba alabilen Fransızlar yağmada!
‘Size kolay gelsin ben çekiliyorum’
Terliksi hayvan
Özel Harekât Kurtoğlu Paşa’ya emanet
Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: "Yeni Hamsik" Roberto Gagliardini
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA