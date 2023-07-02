BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Romain Saiss, Benzema ve Kante’ye takım arkadaşı olabilir

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss'in talipleri artıyor. Nottingham Forest ve Marsilya'nın gündemine gelen Saiss'e şimdi de Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımının talip olduğu iddia edildi.



Fas basınında çıkan haberlere göre; Suudi kulübü, Mısırlı stoperi Ahmed Hegazy'nin çapraz bağ yırtığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasını göz önüne alarak transferde rotasını Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısına çevirdi. Al Ittihad'ın Romain Saiss ile transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ 4 MİLYON EURO İSTİYOR

Beşiktaş 33 yaşındaki futbolcunun satışından 4 milyon euro civarında bir gelir bekliyor. Saiss için Nottingham Forest'in 2.5 milyon euro, Marsilya'nın ise 3 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü.