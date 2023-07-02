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Giriş Tarihi: 2.7.2023 13:06 Son Güncelleme: 2.7.2023 13:26

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Romain Saiss, Benzema ve Kante'ye takım arkadaşı olabilir

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Romain Saiss, Benzema ve Kante’ye takım arkadaşı olabilir

Karim Benzema ve N'Golo Kante'yi kadrosuna dahil ederek transferde ses getiren Suudi Arabistan takımı Al Ittihad'ın, Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss'e de talip olduğu ileri sürüldü.

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss'in talipleri artıyor. Nottingham Forest ve Marsilya'nın gündemine gelen Saiss'e şimdi de Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımının talip olduğu iddia edildi.

Fas basınında çıkan haberlere göre; Suudi kulübü, Mısırlı stoperi Ahmed Hegazy'nin çapraz bağ yırtığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasını göz önüne alarak transferde rotasını Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısına çevirdi. Al Ittihad'ın Romain Saiss ile transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ 4 MİLYON EURO İSTİYOR
Beşiktaş 33 yaşındaki futbolcunun satışından 4 milyon euro civarında bir gelir bekliyor. Saiss için Nottingham Forest'in 2.5 milyon euro, Marsilya'nın ise 3 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü.

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Romain Saiss, Benzema ve Kante'ye takım arkadaşı olabilir
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