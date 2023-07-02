Bomba transferimiz Dorukhan!

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da teknik heyet en ideal kadroyu oluşturmak için sıkı bir çalışma içinde. Yeni gelenler kadar eldeki isimlerden de nasıl daha iyi faydalanmanın hesapları yapılıyor.bu isimlerin başında geliyor. Kulüp,dediği milli oyuncuyu kamp dönemi boyunca iki bölgede deneyecek.Dorukhan için o pozisyonda ısrar edilecek. Teknik ekibin yeni transfer gözüyle baktığıÇapraz bağ sakatlığı ve buna bağlı idman eksikliği nedeniyle geride kalan sezonda 47 maçı kaçırdı.Dorukhan geçen sezon 9 resmi maçta 499 dakika sahada kaldı.30 yaşındaki Hırvat futbolcu,yarı sahadaki çift kale maçtaMilli takımlara giden isimlerdışında izinli olandünkü çalışmadayer almadı. İki ismin de takımdanayrılma ihtimali bulunurken,oyuncuların Slovenya'dakikampa dahil olacağı belirtildi.Kulüp tarafından izin verilmemesinerağmen idmana katılmayanbelirtilen tarihtekampa gelmediği için hakkındanoter tespiti yapıldı.Trabzonspor transferde hız kesmiyor. Bordo-mavililer,Genç file bekçisi için İzmir ekibine 700 bin Euro ödenecek. 3 yıllık kontrat yap-ı lan oyuncuya da senelik 300 bin TL verilecek.