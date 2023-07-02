Bomba transferimiz Dorukhan!

Yeni takviye gözüyle bakılan milli futbolcu, sağ bek ve orta sahada denenecek. Hangi bölgede yüksek verim alınırsa oraya monte edilecek
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da teknik heyet en ideal kadroyu oluşturmak için sıkı bir çalışma içinde. Yeni gelenler kadar eldeki isimlerden de nasıl daha iyi faydalanmanın hesapları yapılıyor. Geçtiğimiz sezon çapraz bağsakatlığı yaşayan ve bu nedenle uzunsüre takımdan uzak kalan 27 yaşındakiDorukhan Toköz, bu isimlerin başında geliyor. Kulüp, 'Bomba transferimiz' dediği milli oyuncuyu kamp dönemi boyunca iki bölgede deneyecek. Sağ bek ve orta saha performansındanhangisi daha iyi bir görüntü verirse Dorukhan için o pozisyonda ısrar edilecek. Teknik ekibin yeni transfer gözüyle baktığı futbolcu da eski günlerine geridönmek için sıkı bir şekilde çalışıyor.
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Çapraz bağ sakatlığı ve buna bağlı idman eksikliği nedeniyle geride kalan sezonda 47 maçı kaçırdı.
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Dorukhan geçen sezon 9 resmi maçta 499 dakika sahada kaldı.
İLK İDMANDA GOL Mislav Orsic, KAP'a yapılanbildirimin ardındanTrabzonspor'la çıktığı ilkantrenmanda golünü attı.30 yaşındaki Hırvat futbolcu,yarı sahadaki çift kale maçtaAbdülkadir Ömür'ün asistindetopu filelerle buluşturdu.Milli takımlara giden isimlerdışında izinli olan Denswil veMaxi Gomez dünkü çalışmadayer almadı. İki ismin de takımdanayrılma ihtimali bulunurken,oyuncuların Slovenya'dakikampa dahil olacağı belirtildi.Kulüp tarafından izin verilmemesinerağmen idmana katılmayanLahtimi belirtilen tarihtekampa gelmediği için hakkındanoter tespiti yapıldı.
FIRTINA'YA 17'LİK KALECİ
Trabzonspor transferde hız kesmiyor. Bordo-mavililer, Altınordu'dan 17 yaşındakikaleci Onuralp Çevikkan'ı kadrosunakattı. Genç file bekçisi için İzmir ekibine 700 bin Euro ödenecek. 3 yıllık kontrat yap-ı lan oyuncuya da senelik 300 bin TL verilecek.