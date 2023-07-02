Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bomba transferimiz Dorukhan!
Giriş Tarihi: 2.7.2023

Bomba transferimiz Dorukhan!

YUNUS EMRE SEL
Bomba transferimiz Dorukhan!

Yeni takviye gözüyle bakılan milli futbolcu, sağ bek ve orta sahada denenecek. Hangi bölgede yüksek verim alınırsa oraya monte edilecek

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da teknik heyet en ideal kadroyu oluşturmak için sıkı bir çalışma içinde. Yeni gelenler kadar eldeki isimlerden de nasıl daha iyi faydalanmanın hesapları yapılıyor. Geçtiğimiz sezon çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve bu nedenle uzun süre takımdan uzak kalan 27 yaşındaki Dorukhan Toköz, bu isimlerin başında geliyor. Kulüp, 'Bomba transferimiz' dediği milli oyuncuyu kamp dönemi boyunca iki bölgede deneyecek. Sağ bek ve orta saha performansından hangisi daha iyi bir görüntü verirse Dorukhan için o pozisyonda ısrar edilecek. Teknik ekibin yeni transfer gözüyle baktığı futbolcu da eski günlerine geri dönmek için sıkı bir şekilde çalışıyor.

47
Çapraz bağ sakatlığı ve buna bağlı idman eksikliği nedeniyle geride kalan sezonda 47 maçı kaçırdı.

9
Dorukhan geçen sezon 9 resmi maçta 499 dakika sahada kaldı.

İLK İDMANDA GOL
Mislav Orsic, KAP'a yapılan bildirimin ardından Trabzonspor'la çıktığı ilk antrenmanda golünü attı. 30 yaşındaki Hırvat futbolcu, yarı sahadaki çift kale maçta Abdülkadir Ömür'ün asistinde topu filelerle buluşturdu. Milli takımlara giden isimler dışında izinli olan Denswil ve Maxi Gomez dünkü çalışmada yer almadı. İki ismin de takımdan ayrılma ihtimali bulunurken, oyuncuların Slovenya'daki kampa dahil olacağı belirtildi. Kulüp tarafından izin verilmemesine rağmen idmana katılmayan Lahtimi belirtilen tarihte kampa gelmediği için hakkında noter tespiti yapıldı.

FIRTINA'YA 17'LİK KALECİ
Trabzonspor transferde hız kesmiyor. Bordo-mavililer, Altınordu'dan 17 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan'ı kadrosuna kattı. Genç file bekçisi için İzmir ekibine 700 bin Euro ödenecek. 3 yıllık kontrat yap-ı lan oyuncuya da senelik 300 bin TL verilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İBB'den 'Hamidiye Su' markasının isminin değiştirilmesi ile ilgili komik açıklama! Vatandaştan tepki yağıyor
Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda kapıldı, bacağı kesildi!
Birkaç hafta çalışıp araba alabilen Fransızlar yağmada!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ülkede karışıklığa yol açmıştı! Fransa'da polisin öldürdüğü Nael isimli genç defnedildi
Terliksi hayvan
Çeşme’de aşka geldiler
Adalar'da bayram izdihamı: Güzel ama kalabalık!
Hayalimdeki aileye sahibim, şükürler olsun
Gaziantep'te vahşet! Bayram ziyaretinde saldırıya uğradı: Kurtarılamadı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Bomba transferimiz Dorukhan!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA