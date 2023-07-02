Karar ver Redmond!

Transferde sessizliğini koruyan Beşiktaş, Nathan Redmond için 'yüz yüze' taktiğini uygulamaya geçiriyor. Geçen sezonun final haftalarında müthiş bir çıkış yakalayan İngiliz yıldız, sözleşmesi bitince takımdan ayrıldı.Sezon başına 1.6, 1.7 ve 1.8 milyon Euro ücret önerilen 29 yaşındaki futbolcuya;da talip.Transferi bitirmek için İngiltere'ye giden Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, 4 Temmuz'da eşi doğum yapacak olan Redmond'ın hem yanında olmayı hem de görüşmeleri birebir yapmayı planlıyor. Belirsizlikten rahatsız olan Şenol Güneş de bir an önce durumun netleşmesini bekliyor.Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın İngiltere seferindeki duraklarından birinin de Southampton olması bekleniyor. İyi ilişkilere sahip olunan İngiliz ekibiyle 26 yaşındaki stoper Lyanco için görüşme yapılacak. Deneyimli oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, pazarlık masasına oturarak işi bitirme hedefinde. Siyahbeyazlıların bu transfer için 2 milyon Euro bonservisin üstüne çıkmayı düşünmediği kaydedildi. İki sezondur Southampton forması giyen Brezilyalı oyuncu, 48 maçta görev yapıp 1 gol attı.Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon çalışmaları için dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Kartal'da milli takımlara giden oyuncular ekstra izinli oldukları için kamp başlangıcında yer almadı. Ayrıca futbol kariyerini sonlandıran ve antrenörlüğe geçiş yapanBeşiktaş, TFF 2'nci Lig ekibi Somaspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Emrecan Bulut'u kadrosuna kattığı resmen açıkladı. SABAH SPOR'UN anlaşma sağlandığını 1 hafta önce duyurduğu genç sol kanat oyuncusu, 4+1 yıllık sözleşme imzalarken kulübüne de 220 bin Euro bonservis bedeli ödenecek. Ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay verilecek. İlk profesyonel sözleşmesini 19 Temmuz 2022'de imzalayan Emrecan, hızı ve tekniğiyle dikkat çekiyor. Geçen sezon Somaspor formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 16 gol atıp 1 asist yaptı.