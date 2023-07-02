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Giriş Tarihi: 2.7.2023

Karar ver Redmond!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Karar ver Redmond!

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, yeni sözleşme teklifine henüz yanıt vermeyen tecrübeli futbolcuyla yüz yüze görüşecek

Transferde sessizliğini koruyan Beşiktaş, Nathan Redmond için 'yüz yüze' taktiğini uygulamaya geçiriyor. Geçen sezonun final haftalarında müthiş bir çıkış yakalayan İngiliz yıldız, sözleşmesi bitince takımdan ayrıldı. 2+1 yıllık yeni kontrat teklif edilen tecrübeli kanat oyuncusu, hamile olan eşinin İngiltere'ye dönmek istemesi nedeniyle kararsız olduğunu bildirmişti. Sezon başına 1.6, 1.7 ve 1.8 milyon Euro ücret önerilen 29 yaşındaki futbolcuya; Burnley, Norwich City ve Wolverhampton da talip.

BELİRSİZLİK RAHATSIZ EDİYOR
Transferi bitirmek için İngiltere'ye giden Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, 4 Temmuz'da eşi doğum yapacak olan Redmond'ın hem yanında olmayı hem de görüşmeleri birebir yapmayı planlıyor. Belirsizlikten rahatsız olan Şenol Güneş de bir an önce durumun netleşmesini bekliyor.

LYANCO PAZARLIĞI
Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın İngiltere seferindeki duraklarından birinin de Southampton olması bekleniyor. İyi ilişkilere sahip olunan İngiliz ekibiyle 26 yaşındaki stoper Lyanco için görüşme yapılacak. Deneyimli oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, pazarlık masasına oturarak işi bitirme hedefinde. Siyahbeyazlıların bu transfer için 2 milyon Euro bonservisin üstüne çıkmayı düşünmediği kaydedildi. İki sezondur Southampton forması giyen Brezilyalı oyuncu, 48 maçta görev yapıp 1 gol attı.

BURAK GÖREVE BAŞLADI
Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon çalışmaları için dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Kartal'da milli takımlara giden oyuncular ekstra izinli oldukları için kamp başlangıcında yer almadı. Ayrıca futbol kariyerini sonlandıran ve antrenörlüğe geçiş yapan Burak Yılmaz da teknik heyetteki mesaisine resmen başlamış oldu.

EMRECAN BULUT RESMEN BEŞİKTAŞ'TA
Beşiktaş, TFF 2'nci Lig ekibi Somaspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Emrecan Bulut'u kadrosuna kattığı resmen açıkladı. SABAH SPOR'UN anlaşma sağlandığını 1 hafta önce duyurduğu genç sol kanat oyuncusu, 4+1 yıllık sözleşme imzalarken kulübüne de 220 bin Euro bonservis bedeli ödenecek. Ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay verilecek. İlk profesyonel sözleşmesini 19 Temmuz 2022'de imzalayan Emrecan, hızı ve tekniğiyle dikkat çekiyor. Geçen sezon Somaspor formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 16 gol atıp 1 asist yaptı.

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