TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da Dorukhan Toköz sevinci

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da teknik heyet en ideal kadroyu oluşturmak için sıkı bir çalışma içinde. Yeni gelenler kadar eldeki isimlerden de nasıl daha iyi faydalanmanın hesapları yapılıyor.

Geçtiğimiz sezon çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve bu nedenle uzun süre takımdan uzak kalan 27 yaşındaki Dorukhan Toköz, bu isimlerin başında geliyor. Kulüp, 'Bomba transferimiz' dediği milli oyuncuyu kamp dönemi boyunca iki bölgede deneyecek.

Sağ bek ve orta saha performansından hangisi daha iyi bir görüntü verirse Dorukhan için o pozisyonda ısrar edilecek. Teknik ekibin yeni transfer gözüyle baktığı futbolcu da eski günlerine geri dönmek için sıkı bir şekilde çalışıyor.