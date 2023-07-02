TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına’da son aday Aaron Ramsey

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan ve Yunan orta saha Kourbelis, İspanyol stoper Fernandez ve Hırvat kanat oyuncusu Orsic'i renklerine bağlayan Trabzonspor'a birçok yıldız futbolu öneriliyor. Gündeme gelen son isim ise Gallerli yıldız orta saha Aaron Ramsey... Menajerlerin Trabzonspor yönetimi ile temas kurduğu ve 32 yaşındaki orta sahayı Bordo-Mavililer'e teklif ettiği öğrenildi. Trabzonspor Yönetimi ve teknik ekibin teklifi düşündüğü ve onay verilmesi halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi.

ERTUĞRUL DOĞAN İPUCUNU VERMİŞTİ

Son olarak Fransa Ligi ekiplerinden Nice'te forma giyen Aaron Ramsey'in bonservisi elinde bulunuyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yabancı oyuncu transferinde 33-34 yaşında oyuncu transferi yapmayacağız. Ekstra durum olursa ayrıdır. Marek Hamsik gibi bir oyuncu vardır takıma farklı bir şey katabilir. Bu hocanın kararıdır, belki hiç bu talebi olmayacak. Yönetim kurulu olarak düşüncemiz bu şekilde" ifadelerini kullanmıştı. (Takvim)