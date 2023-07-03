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Giriş Tarihi: 3.7.2023 12:36 Son Güncelleme: 3.7.2023 12:36

Altay'da ilk temas Ceyhun Gülselam'la!

DHA
Altay’da ilk temas Ceyhun Gülselam’la!

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi transfer yasağı süren Altay'da sözleşmeleri devam eden ancak kulüpten alacaklı olan futbolcuları kadroda tutma telaşına giren yönetim, ilk görüşmeyi Ceyhun Gülselam'la yaptı.

Başkan Ayhan Dündar, Profesyonel Şube Sorumlusu Süleyman Özkaral ve Altyapı Başkan Yardımcısı Mert Kaya, ön libero Ceyhun'la bir araya gelip ödeme planlarını konuştu. Yapılan görüşmenin olumlu geçtiği ifade edilirken, deneyimli fubolcunun yuvada kalmaya sıcak baktığı belirtildi.
Tecrübeli oyuncuları takımda tutmak için eski alacaklarının bir kısmını ve yeni sezon anlaşmalarının peşinatlarını ödemesi gereken siyah-beyazlılar, ödeme planlarını hazırlamaya devam ediyor. Altay yönetimi önümüzdeki günlerde Zeki, Tolga, Deniz, Özgür ve Ozan gibi isimlerle bir araya gelip el sıkışmaya çalışacak. Yüksek alacağı olan ve serbest kalma hakkı kazanan yabancı oyuncular Paixao, Naderi ve Björkander'le ilgili yönetimin daha sonra somut adım atmayı planladığı gelen haberler arasında.

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Altay'da ilk temas Ceyhun Gülselam'la!
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