Aslan’dan Eldor Shomurodov hamlesi!

Teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle forvet hattını güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray, PSG ile Mauro Icardi için görüşmelerine devam ederken, bir yandan da hücumu zenginleştirecek hamleler de yapıyor. Aslan'ın, İtalyan ekibi Roma'da oynayan Özbek yıldız Eldor Shomurodov için harekete geçtiği ortaya çıktı.

YERLİ STATÜSÜ AVANTAJI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni kuralına göre Aslan, 28 yaşındaki Özbek yıldız ve Roma ile anlaşma sağlaması halinde Eldor Shomurodov'u yerli oyuncu statüsünde oynatabilecek. Roma ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Shomurodov'a 6 milyon Euro değer biçiliyor. Sarı-Kırmızılılar, Özbek yıldızı kiralamak için önümüzdeki hafta İtalyan ekibiyle görüşme yapmayı planlıyor. (Takvim)