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Giriş Tarihi: 3.7.2023 13:40

Doğan Alemdar'ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken, herkes ters köşe...

Doğan Alemdar’ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken, herkes ters köşe...

Transferde adı Galatasaray'la da anılan Rennes'in Türk kalecisi Doğan Alemdar'ın, Ligue 2 takımı Troyes'a takas yoluyla kiralanacağı iddia edildi.

Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'de forma giyen Doğan Alemdar, geride kalan sezonda Ligue 2'ye düşen Troyes'a kiralanacak.

KALECİ TAKASI
L'Equipe Gazetesi'nin haberine göre; 38 yaşındaki Romain Salin'in sözleşmesinin sona ermesinin ardından Steve Mandanda ile rekabet edecek tecrübeli bir kaleci arayışına giren Rennes, Troyes'un file bekçisi Gauthier Gallon'u kadrosuna kattı.

DOĞAN ALEMDAR, TROYES'A KİRALANDI
2. Lig ekibi, bu transfer karşılığında Rennes'den Doğan Alemdar'ı kiralık olarak transfer etti. Anlaşmaya göre Türk kalecinin sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor ve yıllık ücretinin bir kısmını Troyes ödeyecek. Bu sezon Ligue 1'de 6 maça çıkabilen 20 yaşındaki file bekçisinin adı transferde Galatasaray'la da anılıyordu.

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Doğan Alemdar'ın yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken, herkes ters köşe...
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