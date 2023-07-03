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Giriş Tarihi: 3.7.2023 15:10

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique kararı!

Fenerbahçe’de Gustavo Henrique kararı!

Fenerbahçe, geçen sezon Flamengo'dan kiraladığı Gustavo Henrique'nin bonservisini aldı. Brezilyalı stoper, sarı-lacivertlilere toplamda 2.8 milyon Euro'ya mal oldu. 30 yaşındaki oyuncunun takımdaki geleceği belli oldu.

Geçtiğimiz sezon ligi ikinci sırada bitiren ve Türkiye Kupası'yla teselli bulan Fenerbahçe, yeni sezon için kolları sıvadı. Transfere hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler Edin Dzeko ve Ryan Kent'i kadrosuna kattı.

Jorge Jesus'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna ise İsmail Kartal getirildi. Tecrübeli teknik adam, göreve gelir gelmez Samandıra'da işe koyuldu.

Ekibiyle birlikte oyuncuları tek tek analiz eden 60 yaşındaki çalıştırıcı, yönetime rapor sundu. Raporda defans hattının yenilenmesi gerektiği vurgulandı.

Kartal, raporunda Gustavo Henrique, Samet Akaydin ve Attila Szalai'ye talip çıkması durumunda satılmasına onay verdi.

Geçen sezon başında Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda kadroya katılan Gustavo Henrique'nin bonservisini önceki gün alındı. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'de Gustavo Henrique kararı!
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