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Giriş Tarihi: 3.7.2023 08:58 Son Güncelleme: 3.7.2023 09:04

Jorge Jesus Fenerbahçe’yi 1 ayda unuttu!

SPOR SERVİSİ
Jorge Jesus Fenerbahçe’yi 1 ayda unuttu!

Al Hilal, Jesus’la anlaştığını ‘Taktiklerin efendisi’ mesajıyla duyurdu. Portekizli hoca da “Mutlu olduğum yere döndüğüm için mutluyum” dedi.

Brezilya mı Suudi Arabistan Milli Takımı mı derken Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jorge Jesus, daha önce 2018-19 sezonunda çalıştırdığı ve lig ikinciliği yaşadığı Al Hilal'e döndü. Suudi Arabistan ekibi transferi, "Taktiklerin efendisi geri döndü" mesajıyla duyurdu. 68 yaşındaki hoca ise kendi sosyal medya hesabından, "Mutlu olduğum yere dönmekten mutluyum" paylaşımı yaptı.

ARAO İÇİN 5.5 MİLYON EURO
Jorge Jesus'un Suudi Arabistan ekibine imza atması, 'Fenerbahçe'den transfer yapar mı?' sorusunu da akıllara getirdi. Gözler Portekizli hocanın isteğiyle Fenerbahçe'ye gelen eski öğrencisi Willian Arao'ya çevrildi. Brezilyalı oyuncu, Jesus'un vazgeçemediği isimler arasında yer alıyordu. 31 yaşındaki orta saha, geride kalan sezonda 45 resmi maça çıkmış ve 3295 dakika süre almıştı. Al Hilal'in Arao için 5.5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi. Ancak F.Bahçe'nin beklentisi 7.5 milyon Euro. Geçen sezon 51 resmi maça çıkan Rossi de Jesus'un listesinde. Teklif alırsa Fenerbahçe pazarlığa açık.

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Jorge Jesus Fenerbahçe’yi 1 ayda unuttu!
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