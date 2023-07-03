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Giriş Tarihi: 3.7.2023 09:01

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Taraftarın aklı Paredes’te! İmza an meselesi...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Taraftarın aklı Paredes’te! İmza an meselesi...

PSG'nin takımda düşünmediği Paredes için girişimlerini hızlandıran ve Fransız basınına göre 3.8 milyon Euro'ya anlaşma sağlayan Galatasaray, oyuncuyu da ikna etti. Taraftar ise sosyal medyada oyuncunun gelişini sabırsızlıkla beklerken orta sahada Torreira-Paredes ikilisi en çok konuşulan konulardan.

Sarı-kırmızılıların büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Leandro Paredes için taraftar da geri sayıma başladı. PSG'nin takımda düşünmediği oyuncu için girişimlerini hızlandıran ve Fransız basınına göre 3.8 milyon Euro'ya anlaşma sağlayan G.Saray, oyuncuyu da ikna etti. Arada bonus maddelerinde pürüz kaldığı ve yıldız orta saha için bu hafta görüşmelerin hızlanacağı öğrenildi. Taraftar ise sosyal medyada oyuncunun gelişini sabırsızlıkla beklerken orta sahada Torreira-Paredes ikilisi en çok konuşulan konulardan.

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Paredes geçen sezon Juventus'ta 35 maça çıkarken 1 gol-1 asist katkısı yaptı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Taraftarın aklı Paredes’te! İmza an meselesi...
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