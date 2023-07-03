Son dakika Galatasaray transfer haberi: Taraftarın aklı Paredes’te! İmza an meselesi...

Sarı-kırmızılıların büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Leandro Paredes için taraftar da geri sayıma başladı. PSG'nin takımda düşünmediği oyuncu için girişimlerini hızlandıran ve Fransız basınına göre 3.8 milyon Euro'ya anlaşma sağlayan G.Saray, oyuncuyu da ikna etti. Arada bonus maddelerinde pürüz kaldığı ve yıldız orta saha için bu hafta görüşmelerin hızlanacağı öğrenildi. Taraftar ise sosyal medyada oyuncunun gelişini sabırsızlıkla beklerken orta sahada Torreira-Paredes ikilisi en çok konuşulan konulardan.



1



Paredes geçen sezon Juventus'ta 35 maça çıkarken 1 gol-1 asist katkısı yaptı.



