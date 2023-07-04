Antalyasporlu Helton Leite'den Icardi itirafı! "Dünyanın en iyilerinden biri"

Türkiye kariyerinde ilk golünü Mauro İcardi'den yiyen Antalyaspor'un 1 numarası Helton Leite, SABAH Spor'a özel açıklamalar yaptı.

Benfica'dan Antalya'ya gelen Brezilyalı kaleci, Galatasaray taraftarının geri dönmesini heyecanla beklediği Icardi için şunları söyledi:

"ICARDI DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN"



Benfica'da Darwin Nunez ve Goncalo Ramos gibi büyük potansiyele sahip forvetlerle oynadım. Icardi de kesinlikle aynı kaliteye sahip. Dünyanın en iyi 9 numaralarından biri. Ceza sahası içinde boşluk bulduğu anda cezayı kesiyor. Topla en doğru zamanda buluşuyor çünkü çok zeki bir golcü.



Benfica'da ilk 11 fırsatı bulamıyordum ve o dönemde Nuri Şahin transferimde ısrarcı oldu. Türkiye bana ve eşime uğurlu geldi, ilk çocuğumuzu bekliyoruz. Antalyaspor'la 1 yıl daha sözleşmem bulunuyor ve tüm konsantrasyonumu takıma verdim. İyi bir sezon geçireceğiz.