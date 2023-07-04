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Giriş Tarihi: 4.7.2023 12:00

Antalyasporlu Helton Leite'den Icardi itirafı! "Dünyanın en iyilerinden biri"

MEHMET ÖZCAN
Antalyasporlu Helton Leite’den Icardi itirafı! Dünyanın en iyilerinden biri

Türkiye kariyerinde ilk golünü Mauro Icardi’den yiyen Antalyaspor’un 1 numarası Helton Leite, SABAH Spor’a özel açıklamalar yaptı. Leite, "Dünyanın en iyi 9 numaralarından biri. Ceza sahası içinde boşluk bulduğu anda cezayı kesiyor. Topla en doğru zamanda buluşuyor çünkü çok zeki bir golcü.’’ ifadelerini kullandı. İşte tüm açıklamaları...

Türkiye kariyerinde ilk golünü Mauro İcardi'den yiyen Antalyaspor'un 1 numarası Helton Leite, SABAH Spor'a özel açıklamalar yaptı.

Benfica'dan Antalya'ya gelen Brezilyalı kaleci, Galatasaray taraftarının geri dönmesini heyecanla beklediği Icardi için şunları söyledi:

"ICARDI DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN"

Benfica'da Darwin Nunez ve Goncalo Ramos gibi büyük potansiyele sahip forvetlerle oynadım. Icardi de kesinlikle aynı kaliteye sahip. Dünyanın en iyi 9 numaralarından biri. Ceza sahası içinde boşluk bulduğu anda cezayı kesiyor. Topla en doğru zamanda buluşuyor çünkü çok zeki bir golcü.

Benfica'da ilk 11 fırsatı bulamıyordum ve o dönemde Nuri Şahin transferimde ısrarcı oldu. Türkiye bana ve eşime uğurlu geldi, ilk çocuğumuzu bekliyoruz. Antalyaspor'la 1 yıl daha sözleşmem bulunuyor ve tüm konsantrasyonumu takıma verdim. İyi bir sezon geçireceğiz.

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Antalyasporlu Helton Leite'den Icardi itirafı! "Dünyanın en iyilerinden biri"
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