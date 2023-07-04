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Giriş Tarihi: 4.7.2023 15:24 Son Güncelleme: 4.7.2023 15:27

Jorge Jesus'tan iddialı sözler! "Dünyanın en iyisi biziz"

Jorge Jesus’tan iddialı sözler! Dünyanın en iyisi biziz

Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayan Jorge Jesus'un yeni adresi Al Hilal olmuştu. Portekizli çalıştırıcı görevine başlamadan önce basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus, Al Hilal'deki görevine başlamadan önce basın mensuplarına konuştu. İşte Jesus'un sözleri...

"RONALDO'YA RAKİP OLMAK CAZİP"
"Cristiano Ronaldo'ya rakip olmak elbette ilgi çekici. Ronaldo gibi Suudi Arabistan'a transfer olan çok sayıda büyük oyuncu var. Benzema, Kante ve diğerleri... Çok karmaşık bir lig olacak. Zaten geçmişte de öyleydi, bu kadar büyük oyuncular gelmeden önce bile..."

"3 YABANCI DAHA ALACAĞIZ"
"Benim bir avantajım var, kadroda benimle çalışan 11 oyuncuyu tanıyorum. Şİmdi başkanın imzalayacağını söylediği 3 yabancı oyuncuyu daha bekleyeceğim."

"PORTEKİZLİLER DÜNYANIN EN İYİLERİ"
"Suudi Arabistan'da Esprito Santo, Pedro Emanuel, Luis Castro var. Biri kaybetmek zorunda. Bu Portekizli teknik direktörlerin kalitesini gösteriyor. Portekizli teknik direktörler, dünyanın en iyİleri. Bunu herkes biliyor. Herkes birkaç yıldır bizi kopyalıyor."

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Jorge Jesus: "Al Hilal'e yeni geldim. 1 yıllık sözleşme yaptım. Bakalım"

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Jorge Jesus'tan iddialı sözler! "Dünyanın en iyisi biziz"
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