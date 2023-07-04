Sivasspor, Emrah Başsan ile ilgileniyor

Sivasspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, en son Kayserispor forması giyen orta saha Emrah Başsan'ı renklerine bağlamak istiyor.Teknik direktör Servet Çetin'in istediği oyuncular arasında yer alan Emrah ile ilk görüşme gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlılar, 31 yaşındaki oyuncuyu dün başlayan 1. etap Sivas kampı kadrosuna katmanın peşinde.Başsan kariyerinde; Pendikspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Fortuna Sittard, Galatasaray, Vitoria Setubal, Erzurumspor ve Kayserispor gibi takımlarda oynadı. Gebze doğumlu oyuncu kariyerinde 422 maça çıktı ve söz konusu müsabakalarda 80 kez gol sevinci yaşadı.