Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Franck Kessie için Galatasaray’ın yaptığı teklife Barcelona’dan ret!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Barcelona'nın yıldız ismi Franck Kessie'yi kadrosuna katmak istiyor.

G.SARAY'IN TEKLİFİ

Haberde Galatasaray'ın tecrübeli oyuncu için Barcelona'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

Katalan devinin çok yüksek bir bonservis ücreti gelmediği sürece oyuncuyu satmayı düşünmediği ve sarı kırmızılıların bu teklifini reddettiği ifade edildi.

TAKASA YANAŞMAMIŞTI

Daha önce Xavi'nin 'satılabilir' raporu vermesine rağmen yönetimin 30 milyon eurodan aşağı bir fiyata oyuncuyu bırakmama kararı aldığı aktarıldı.

BROZOVIC TAKASI OLMADI

Öte yandan Kessie'nin ocak transfer döneminde Interli futbolcu Brozovic ile takası düşünülmüş ancak 26 yaşındaki orta saha Barcelona'dan ayrılmak istemediği için bu takas gerçekleşmemişti.

Fildişi Sahilli oyuncu Barcelona'da geçirdiği sürede 43 maça çıktı ve 3 gol 3 asist yapma başarısı gösterdi.