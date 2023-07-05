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Giriş Tarihi: 5.7.2023 12:38

Altay'da Özgür ve Ceyhun sevinci!

DHA
Altay’da Özgür ve Ceyhun sevinci!

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay yeni sezon hazırlıklarına Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde genç ağırlıklı kadrosuyla başlarken, siyah-beyazlı takımın tecrübeli isimlerinden Ceyhun Gülselam ve Özgür Özkaya'nın da çalışmada yer alması keyifleri yerine getirdi.

Yönetimin ödemeler konusunda el sıkıştığı iki deneyimli krampon, gençlerle birlikte sahaya inerek camiaya moral aşıladı. İzmir temsilcisinde yönetim Tolga, Deniz, Zeki, Ozan, İbrahim, Paixao, Naderi, Björkander gibi deneyimli oyuncularla temaslarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların bu isimlerle de yola devam etme konusunda büyük aşama kaydettiği öğrenildi. İzmir'de yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Altay, önümüzdeki günlerde Afyon'da kampa girmeyi planlıyor.

ESKİ TÜFEKLERLE DEVAM
Altay'da 42 yaşına giren kaptan İbrahim Öztürk ve antrenör-oyuncu olarak görev yapan yaşıtı Murat Uluç'un forma giymeye devam edeceği bildirildi. Türk futbol tarihinin profesyonel kategoride oynayan en yaşlı futbolcuları olan stoper İbrahim ve forvet Murat, aynı zamanda gençlere yeni sezonda da ağabeylik yapacak.

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Altay'da Özgür ve Ceyhun sevinci!
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