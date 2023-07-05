Altay’da Özgür ve Ceyhun sevinci!

Yönetimin ödemeler konusunda el sıkıştığı iki deneyimli krampon, gençlerle birlikte sahaya inerek camiaya moral aşıladı. İzmir temsilcisinde yönetim Tolga, Deniz, Zeki, Ozan, İbrahim, Paixao, Naderi, Björkander gibi deneyimli oyuncularla temaslarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların bu isimlerle de yola devam etme konusunda büyük aşama kaydettiği öğrenildi. İzmir'de yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Altay, önümüzdeki günlerde Afyon'da kampa girmeyi planlıyor.

ESKİ TÜFEKLERLE DEVAM

Altay'da 42 yaşına giren kaptan İbrahim Öztürk ve antrenör-oyuncu olarak görev yapan yaşıtı Murat Uluç'un forma giymeye devam edeceği bildirildi. Türk futbol tarihinin profesyonel kategoride oynayan en yaşlı futbolcuları olan stoper İbrahim ve forvet Murat, aynı zamanda gençlere yeni sezonda da ağabeylik yapacak.