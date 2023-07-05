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Giriş Tarihi: 5.7.2023 21:40

Attan düşen İspanyol kaleci Sergio Rico, 1,5 ay sonra yoğun bakımdan çıktı

AA
Attan düşen İspanyol kaleci Sergio Rico, 1,5 ay sonra yoğun bakımdan çıktı

Paris Saint Germain takımının İspanyol kalecisi Sergio Rico, attan düşmesi sonucu hastaneye kaldırıldıktan yaklaşık 1,5 ay sonra yoğun bakım ünitesinden çıktı.

Sergio Rico'nun eşi Alba Silva, İspanyol basınına verdiği demeçte, İspanyol kalecinin dün akşam yoğun bakımdan çıkarak hastanede servis bölümüne alındığını söyledi.

"Artık Sergio ile 24 saat birlikte olabiliriz. Çok mutluyuz." diyen Silva, futbolcunun rehabilitasyon sürecine başladığını ve henüz hastaneden çıkış tarihinin belli olmadığını ifade etti.

Rico'nun gelecek haftadan itibaren aile üyeleri dışında arkadaşları tarafından da hastanede ziyaret edilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Fransa'nın Paris Saint Germain takımında yedek kaleci olan 29 yaşındaki Sergio Rico, takımının lig şampiyonluğunu elde etmesinin ardından 28 Mayıs'ta Huelva kentinin El Rocio beldesindeki festivale katılmak için bu bölgeye gitmiş ve bir attan düşmesi sonucu kafa travması bulgusuyla Virgen del Rocio Hastanesinde yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

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Attan düşen İspanyol kaleci Sergio Rico, 1,5 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
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