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Giriş Tarihi: 5.7.2023 23:50

Galatasaray Hull City’e yenildi! Aslan ilk hazırlıkta mağlup...

DHA
Galatasaray Hull City’e yenildi! Aslan ilk hazırlıkta mağlup...

Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile oynadığı hazırlık maçını 4-3 kaybetti.

Galatasaray Futbol Takımı, hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City'ye 4-3 yenildi.

Kocaeli Stadı'nda oynanan müsabakayı Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık hakem üçlüsü yönetti

Karşılaşmaya sarı-kırmızılılar, Batuhan Şen, Dubois, Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Cicaldau, Torreira, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan Karataş ilk 11'iyle çıktı.

Konuk ekip ise Lo-Tutala, Coyle, Leake, Jones, McLoughlin, Allahyar, Tetteh, Seri, Docherty, Ozan Tufan ve Delap ilk 11'iyle mücadele etti.

Maça baskılı başlayan Galatasaray, 29. dakikada Emin Bayram, 30. dakikada Berkan Kutlu, 35. dakikada da Kaan Ayhan'ın golleriyle 3-0 öne geçti.

Hull City, 45. dakikada Tetteh'in attığı golle farkı 2'ye indirirken, Galatasaray ilk yarıyı 3-1 üstün tamamladı.

Devre arasında sahaya giren birkaç seyirci, güvenlik görevlilerince çıkarıldı.

Hull City, karşılaşmanın 83. dakikasında Christie, 84. dakikasında Slater, 86. dakikasında da Estupinan'ın kaydettiği gollerle sarı-kırmızılılar karşısında 4-3 öne geçti.

İngiltere temsilcisi, maçtan 4-3 galip ayrıldı.

Hull City'nin Manchester City'den transfer ettiği Liam Delap da Galatasaray'a karşı forma giydi.

Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Hull City Kulübü Başkanı Acun Ilıcalı, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ve diğer protokol üyeleri de takip etti.

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Galatasaray Hull City’e yenildi! Aslan ilk hazırlıkta mağlup...
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