Galatasaray Hull City’e yenildi! Aslan ilk hazırlıkta mağlup...

İngiltere temsilcisi, maçtan 4-3 galip ayrıldı.

Hull City'nin Manchester City'den transfer ettiği Liam Delap da Galatasaray'a karşı forma giydi.

Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Hull City Kulübü Başkanı Acun Ilıcalı, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ve diğer protokol üyeleri de takip etti.