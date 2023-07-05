Göztepe kabuk değiştiriyor

Geçen sezon Play-Off oynayıp Süper Lig'e yükselme hayallerini gerçekleştiremeyen sarı-kırmızılılar, şu ana kadar 10 futbolcu ile yollarını ayırıp 4 yeni yerli ismi kadrosuna dahil etti. Göz-Göz, Tarık Çamdal, Yasin Öztekin, Emir Ortakaya, Ali Akman, Ekrem Kılıçarslan, Hikmet Çiftçi, Emirhan Delibaş, Marko Mihojevic, Dino Arsalanagic ve Ajdin Hasic'le vedalaştı.

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte yeni transferleri bir bir açıklayan İzmir ekibi, ilk olarak Kasımpaşa'nın stoperi Tarkan Serbest'le sözleşme imzalandığını kamuoyuna duyurdu. Tarkan'ın artından son olarak Altınordu forması giyen sol bek Ali Dere resmen Göztepeli oldu. Göz-Göz 3'üncü imzayı ise sağ bek Ogün Bayrak'a attırdı. Ankara Keçiörengücü oyuncusu olan Ogün'ün de Göztepe macerası başladı. Göztepe'nin son transferi ise Trabzonspor'dan geldi. İzmir ekibi bordo-mavililerin 20 yaşındaki stoperi Taha Altınkardeş'i renklerine bağladı. Göztepe şu ana kadar gerçekleştirdiği takviyeleri savunmaya yapmış oldu.

Yeni sezonda kaliteli bir kadro kurmayı planlayan yönetimin her mevkiye transfer yapacağı kaydedildi. Göztepe'nin 22 Temmuz'da başlayacak İtalya kampına kadar transferin büyük kısmını tamamlayacağı da kaydedildi.