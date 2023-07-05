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Giriş Tarihi: 5.7.2023 11:47

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Cruzeiro'dan Trabzon'a sürpriz Flavio teklifi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Cruzeiro’dan Trabzon’a sürpriz Flavio teklifi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'un gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Flavio'ya, Cruzeiro'dan ilginç bir teklif geldi. Yapılan teklifte, "Maaşının tamamını ödeyelim, bonservis parası vermeyelim" teklifi sundular. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor'un elden çıkarmaya çalıştığı oyunculardan biri de Flavio. Cruzeiro 27 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

"BONSERVİS VERMEYELİM"

Cruzeiro, Trabzonspor'a yaptığı teklifte, "Maaşının tamamını ödeyelim, bonservis parası vermeyelim" teklifi sundular.

Ancak Trabzonspor yöneticileri ise 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Flavio'dan en az 1 milyon euro gelir bekliyor.

11 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor'dan kiralık olarak Al Taawoun'a giden ve yalnızca 11 resmi maçta forma giyen Flavio bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Cruzeiro'dan Trabzon'a sürpriz Flavio teklifi!
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