Trabzonspor’da formasyon değişiyor!

Geçen dönemin son çeyreğinde göreve getirilen Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 2023-24 sezonuna fırtına gibi girmek için kolları sıvadı. Kendi sistemini oturtmaya çalışan Hırvat çalıştırıcı, bu sezon takıma oynatacağı temel kurguyu kafasında belirledi: 4-3-3… Ancak Bjelica'nın, sakatlıklar ve eksiklikler nedeniyle zaman zaman sezon içerisinde bundan vazgeçip değişikliğe gidebileceği kaydedildi. Transferleri de buna uygun yaparak çok alternatifli mevkilerde oynayabilen isimleri alan bordo-mavili ekip, forvetin sol kenarına Mislav Orsic'i monte etti. Orta sahaya hem 8 numara hem de defansif yönüyle güçlü olan Dimitrios Kourbelis alındı. Stopere gelen Joaquin Fernandez'in de ön libero oynayabilmesi önemli etken oldu.





İSKENDER GÜNEN

Transferler sisteme uygun

Bjelica, Dinamo Zagreb'i çalıştırırken 4-3-3 sistemini uygulayan bir teknik adamdı. Trabzonspor'a geldikten sonra her ne kadar bazı maçlarda 3'lü savunma tercihleri olsa da 4-3-3 formasyonunu sahaya sürdü. Sezon başında yapılan transferler göz önüne getirildiğinde kendi bildiği, oynatmak istediği kurguya uygun nokta transfer olduğunu görürüz. Savunmanın merkezine, orta alana ve de hücumda sol kenara aldığı oyuncular, buna uygun yapıda. Hücumda şu anda eksik olan Sörloth ve Cornelius eksikliği var. Sistemin işlerliği için yukarıdaki isimler gibi transfer şart.



YENİ DURAĞI GÖZTEPE

Trabzonspor, Taha Altıkardeş'in transferi konusunda Göztepe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Herhangi bir bedel alınmayacağını bildiren bordo-mavililer, futbolcunun bir başka kulübe gitmesi halinde, transfer bedelinin %20'sini İzmir ekibinin ödeyeceğini kaydetti. 19 yaşındaki stoperin teklif alması halinde, ön alım hakkının Trabzonspor'da olacağı vurgulandı.



'BAKASETAS'I GÖNDERMEM'

Transfer dönemine hızlı giren Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, son günlerde adı başka takımlarla anılan Anastasios Bakasetas için son noktayı koydu. Bordo-mavili başkan, "Bakasetas'la ilgilenen kulüp yok. Olsa da zaten satmam. Boşa gündem yaratılmasın" ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki Yunan oyuncunun Trabzonspor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.