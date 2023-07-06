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Giriş Tarihi: 6.7.2023 12:00

Emin Bayram'a bu kez Belçika'dan kanca!

Emin Bayram’a bu kez Belçika’dan kanca!

Galatasaray'ın genç oyuncusu Emin Bayram için Stoke City'den sonra Westerlo da devreye girdi.

Galatasaray'ın 20 yaşındaki defans oyuncusu Emin Bayram, İngiliz ekibi Stoke City'nin transfer listesinde bulundu. Galatasaraylı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Stoke City'nin teklifinde, Premier Lig'e yükselme başarısı elde edilirse 7 milyon Euro bonservis opsiyonu da yer alıyor.

WESTERLO DA DEVREYE GİRDİ
Ancak; genç oyuncunun talipleri artıyor. Stoke City'nin ardından Emin Bayram için Belçika Ligi takımlarından Westerlo'nun da devreye girdiği ve kulüpler arası görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. (Takvim)

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Emin Bayram'a bu kez Belçika'dan kanca!
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