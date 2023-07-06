Erden Timur, transferde çıldırdı! Hakim Ziyech, Aubameyang...

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon imza attığı flaş transferlerle şampiyonlukta önemli payı olan Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Chelsea'de forma giyen Hakim Ziyech için girişimde bulundu. Bayram öncesinde İngiltere'ye giden Timur'un, Chelsea Kulübü yöneticileri ve ile Faslı yıldız futbolcunun menajerleriyle Londra'da bir araya geldiği ve kritik bir transfer görüşmesine imza attığı ortaya çıktı.

ZİYECH'E TORREİRA-İCARDİ ÖRNEĞİ

Ziyech'in Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr'a imza atması beklenirken sağlık kontrolünde sıkıntı görüldüğü için transfer gerçekleşmemişti. Ziyech için Galatasaray Sağlık Kurulu da titiz bir çalışma başlatırken Erden Timur da Faslı yıldızın menajeri ile görüştü. Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri, projeleri ve bu sezon Torreira, Mertens, İcardi gibi oyuncuların çıkışı, uyumu da Ziyech'in menajerine anlatıldı. Ziyech, Arap Yarımadası'na gitmezse Galatasaray bu oyuncuyu satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralamak istiyor.

AUBAMEYANG BEDELSİZ OLURSA...

Sarı kırmızılı idarecinin Chelsea ile Ziyech için gerçekleştirdiği zirvede Aubameyang'ın da gündeme geldiği ortaya çıktı. Ancak sarı kırmızılılar ancak bedelsiz olursa 34 yaşına giren yıldızı Transfer edecek. Hem santrfor hem de kanatlarda kullanıp tecrübesinden yararlanmak isteyen Galatasaray, sıfır bonservisle bu işi çözebilirse Gabonlu golcüyü alacak. Aubameyang'a da geçen yıl Mertens'e uygulanan tarife sunulacak. Chelsea transfere izin verirse yıldız futbolcuya 1+1 yıllık kontrat önerilecek. İlk sezon belirlenen maç sayısına ulaştığı takdirde kontratı otomatik 2. yıla uzayacak. (Hürriyet)