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Giriş Tarihi: 6.7.2023 15:21

Göztepe Diouf'u bekliyor

DHA
Göztepe Diouf’u bekliyor

Spor Toto 1'inci Lig'de transfer sezonunda Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest, Altınordu'dan sol bek Ali Dere, Trabzonsponspor'dan defans oyuncusu Taha Altıkardeş ve Ankara Keçiörengücü'nden sağ bek Ogün Bayrak'la sözleşme imzalayan Göztepe, Mame Diouf'a kilitlendi.

Gol yollarında yaşadığı sorunu Senegalli golcüyle çözmek isteyen sarı-kırmızılıların transferde son aşamaya geldiği kaydedildi. Son olarak Konyaspor'da oynayan deneyimli futbolcunun da Göz-Göz'e gelmeye sıcak baktığı ve transferin 22 Temmuz'da başlayacak İtalya kampına kadar resmileşeceği bildirildi.
Ülkemizde Hatayspor ve Konyaspor formalarını giyen Diouf, kariyerini oldukça parlak geçirdi. Norveç'in Molde takımıyla Avrupa macedasına başlayan Senegalli oyuncu, İngiltere'nin dev ekiplerinden Manchester United'te görev yaptı. Manchester United'ın ardından Premier Lig'de Stoke City formasını terleten Diouf, Almanya Bundesliga'da Hannover 96 ekibinde top koşturdu. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda Hatayspor'la 19 gol atan Diouf, geçen sezon ise Konyaspor'da 28 Süper Lig müsabakasında 9 gol kaydetti.

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Göztepe Diouf'u bekliyor
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