Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe, Kubilay Kanatsızkuş’la prensip anlaşmasına vardı
Giriş Tarihi: 6.7.2023 10:10

Göztepe, Kubilay Kanatsızkuş’la prensip anlaşmasına vardı

Göztepe, Kubilay Kanatsızkuş’la prensip anlaşmasına vardı

Göztepe, Çaykur Rizespor forması giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş’la prensip anlaşmasına vardı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, transferde daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere'yi ve A. Keçiörengücü'nden ise Ogün Bayrak'ı kadrosuna katmıştı. İzmir temsilcisi geride kalan sezonda problem yaşadığı forvet hattına da takviye yapmak istiyor ve geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'la şampiyonluk yaşayan Kubilay Kanatsızkuş'la prensip anlaşmasına vardı. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki golcü oyuncunun kulübü olan Karadeniz temsilcisi ile anlaşması durumunda ise bu transferi noktalamak istiyor. Öte yandan Kubilay Kanatsızkuş'un Çaykur Rizespor'la 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

KUBİLAY KANATSIZKUŞ'TAN 8 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'la tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Kubilay Kanatsızkuş, Karadeniz temsilcisiyle 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi ve 8 gole doğrudan katkı verdi. 26 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk bölümünde Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın gözde oyuncularından birisi olurken daha sonra forvet bölgesi için geri plana kalıp rotasyon oyuncusu haline gelmişti. Böylece Kanatsızkuş ligde bin 289 dakika, Türkiye Kupası'nda ise 119 dakika süre aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bursa’da lüks otomobilde vahşet! Seyir halindeyken arkadaşı tarafından canice katledildi
İşte Cumhuriyet Gazetesi'ndeki büyük usulsüzlüğün perde arkası: CHP-İYİ Parti rüşvet skandalının neresinde? Operasyon haber karşılığında çikolata kutusunda para...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İkinci el araç satışlarına yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
15 Temmuz kahramanı Gülşah Güler şehit düşmeseydi nişanlanacaktı
Kemalci-Ekremci kavgasında son perde
Bloklamışlar
Eşini kaybetmemek için her şeye ‘evet’ demiş
Bakan Koca'dan "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi" uyarısı! Temmuz sonuna kadar...
Havalimanında yakalanan ABD'li FETÖ’cü bylock kullanıcısı çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe, Kubilay Kanatsızkuş’la prensip anlaşmasına vardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA