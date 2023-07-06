Muleka yerine Okereke

Suudi Arabistan ve Katar takımlarının peşine düştüğü futbolcu için Kartal 5 milyon Euro istiyor. Beşiktaş, bu rakamı gördüğü takdirde David Okereke için harekete geçecek
Siyah-beyazlıların en çok teklif alan oyuncusu, geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan Jackson Muleka oldu. Demokratik Kongolu forvete; SuudiArabistan, Mısır, Rusya, Katar ve Avrupa'dan çeşitli teklifler geldi. Satın alma opsiyonlu kiralama dışında direkt bonservisiyle isteyen takımlar da Beşiktaş'ın kapısını çaldı. 23 yaşındaki futbolcu için şu ana dek gelen en yüksek rakam, 3.5 milyon Euro seviyesine ulaştı. Şayet Kara Kartal'ın istediği 5 milyonEuro görülürse, oyuncunungidişi gerçekleşecek.
SERİE B'DE FORMA GİYMEK İSTEMİYOR
Bu duruma hazırlıksız yakalanmak istemeyen yönetim, Muleka'nın yerini David Okereke ile doldurmak için girişim yapacak. Siyah-beyazlı kurmaylar, listesine aldığı Nijeryalı oyuncu konusunda nabız yoklamaya başladı. İtalya Serie B'ye düşen Cremonese'de forma giyen 25 yaşındaki Okereke, yeni sezondaalt ligde oynamak istemediğindenayrılmayı arzu ediyor.
Kimdir?
SANTRFOR dışında kanat forvet olarak görev yapabilen Okereke, geride kalan sezonda 38 maçta 8 gol, 3 asistle oynadı. 7 kez Nijerya Milli Takımı forması giydi. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.