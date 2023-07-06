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Giriş Tarihi: 6.7.2023

Muleka yerine Okereke

Ogün ŞAHİNOĞLU
Muleka yerine Okereke

Suudi Arabistan ve Katar takımlarının peşine düştüğü futbolcu için Kartal 5 milyon Euro istiyor. Beşiktaş, bu rakamı gördüğü takdirde David Okereke için harekete geçecek

Siyah-beyazlıların en çok teklif alan oyuncusu, geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan Jackson Muleka oldu. Demokratik Kongolu forvete; Suudi Arabistan, Mısır, Rusya, Katar ve Avrupa'dan çeşitli teklifler geldi. Satın alma opsiyonlu kiralama dışında direkt bonservisiyle isteyen takımlar da Beşiktaş'ın kapısını çaldı. 23 yaşındaki futbolcu için şu ana dek gelen en yüksek rakam, 3.5 milyon Euro seviyesine ulaştı. Şayet Kara Kartal'ın istediği 5 milyon Euro görülürse, oyuncunun gidişi gerçekleşecek.

SERİE B'DE FORMA GİYMEK İSTEMİYOR
Bu duruma hazırlıksız yakalanmak istemeyen yönetim, Muleka'nın yerini David Okereke ile doldurmak için girişim yapacak. Siyah-beyazlı kurmaylar, listesine aldığı Nijeryalı oyuncu konusunda nabız yoklamaya başladı. İtalya Serie B'ye düşen Cremonese'de forma giyen 25 yaşındaki Okereke, yeni sezonda alt ligde oynamak istemediğinden ayrılmayı arzu ediyor.

Kimdir?
SANTRFOR dışında kanat forvet olarak görev yapabilen Okereke, geride kalan sezonda 38 maçta 8 gol, 3 asistle oynadı. 7 kez Nijerya Milli Takımı forması giydi. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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Muleka yerine Okereke
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