Muleka yerine Okereke

Siyah-beyazlıların en çok teklif alan oyuncusu, geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayanoldu. Demokratik Kongolu forvete;ve Avrupa'dan çeşitli teklifler geldi. Satın alma opsiyonlu kiralama dışında direkt bonservisiyle isteyen takımlar da Beşiktaş'ın kapısını çaldı. 23 yaşındaki futbolcu için şu ana dek gelen en yüksek rakam, 3.5 milyon Euro seviyesine ulaştı.Bu duruma hazırlıksız yakalanmak istemeyen yönetim, Muleka'nın yerini David Okereke ile doldurmak için girişim yapacak. Siyah-beyazlı kurmaylar, listesine aldığı Nijeryalı oyuncu konusunda nabız yoklamaya başladı. İtalya Serie B'ye düşen Cremonese'de forma giyenSANTRFOR dışında kanat forvet olarak görev yapabilen Okereke, geride kalan sezonda 38 maçta 8 gol, 3 asistle oynadı. 7 kez Nijerya Milli Takımı forması giydi. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.