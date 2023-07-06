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Giriş Tarihi: 6.7.2023 10:53

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Lyanco ile anlaşmaya yakın!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Lyanco ile anlaşmaya yakın!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Stoper arayışları devam eden siyah beyazlılar, Brezilyalı savunmacı Lyanco'yu kadrosuna katmak için büyük uğraş veriyor. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürerken, yönetim Şenol Güneş'in onayı ile transfer çalışmalarını sürdürüyor. Tecbrübeli teknik adam, stoper bölgesine mutlaka takviye istiyor.

ESPN'in haberine göre, Siyah-beyazlılar, Lyanco ile anlaşmaya yaklaştı. 25 yaşındaki stoper için teklifini yükselten Beşiktaş bu transferde aşama kaydetti.

Ülkesinin takımlarından Vasco da Gama'nın da oyuncuya teklif yaptığı fakat Beşiktaş'ın önerdiği tekliften aşağıda olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın, Southampton'dan bu hafta içinde olumlu bir cevap beklediği kaydedildi.

1.87 boyundaki futbolcunun geride bıraktığımız sezonda İngiliz ekibiyle toplam 30 maçta görev alırken 1 gol 2 asist kaydetti.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Lyanco ile anlaşmaya yakın!
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