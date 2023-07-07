Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Abdülkadir Parmak’a Süper Lig’den flaş teklif!

Trabzonspor forması altında bir türlü bekleneni veremeyen Abdülkadir Parmak'ın bir senelik kontratı kaldı.

Fakat deneyimli orta saha oyuncusu, gelecek sezon planlamaları içerisinde yer almıyor.

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Buna göre Karadeniz ekibinin, Abdülkadir için gelecek olan tüm teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

28 yaşındaki oyuncu Abdülkadir Parmak'ı isteyen kulüpler arasında; Sivasspor, Samsunspor ve Pendikspor yer alıyor.

11 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezon başında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ya kiralanan ve 11 resmi maça çıkan Abdülkadir Parmak bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı. (Fanatik)