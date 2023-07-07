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Giriş Tarihi: 7.7.2023 11:29

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Abdülkadir Parmak'a Süper Lig'den flaş teklif!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Abdülkadir Parmak’a Süper Lig’den flaş teklif!

Trabzonspor'da gelecek sezonun planlamaları arasında yer almayan Abdülkadir Parmak için Süper Lig'den talipler var.

Trabzonspor forması altında bir türlü bekleneni veremeyen Abdülkadir Parmak'ın bir senelik kontratı kaldı.

Fakat deneyimli orta saha oyuncusu, gelecek sezon planlamaları içerisinde yer almıyor.

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Buna göre Karadeniz ekibinin, Abdülkadir için gelecek olan tüm teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

28 yaşındaki oyuncu Abdülkadir Parmak'ı isteyen kulüpler arasında; Sivasspor, Samsunspor ve Pendikspor yer alıyor.

11 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezon başında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ya kiralanan ve 11 resmi maça çıkan Abdülkadir Parmak bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı. (Fanatik)

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Abdülkadir Parmak'a Süper Lig'den flaş teklif!
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