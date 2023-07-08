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Giriş Tarihi: 8.7.2023 12:56

Altay'da sıra Zeki ve Tolga'da

Altay’da sıra Zeki ve Tolga’da

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, iç transferde imzaları attırmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, sol bek Özgür, ön libero Ceyhun, stoper İbrahim ve forvet Deniz'den sonra iki oyuncuyla daha anlaşma noktasına geldi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, iç transferde imzaları attırmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, sol bek Özgür, ön libero Ceyhun, stoper İbrahim ve forvet Deniz'den sonra iki oyuncuyla daha anlaşma noktasına geldi.

Yönetimin orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım ve sağ bek Tolga Ünlü ile el sıkışmak için büyük yol kat ettiği ifade edildi. Transfer yasağının sürmesi nedeniyle mevcut kadrosunu korumaya çalışan siyah-beyazlılar, Zeki ve Tolga'dan sonra kaleci Ozan, santrfor Paixao, sol bek Naderi ve stoper Björkander'i ikna etmeye çalışacak. Öte yandan ilk etap çalışmalarını İzmir'de tamamlayan Altay, bugün Afyon'da kampa girecek.

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Altay'da sıra Zeki ve Tolga'da
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