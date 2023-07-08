Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasara'da Loca çılgınlığı!
Giriş Tarihi: 8.7.2023 08:56 Son Güncelleme: 8.7.2023 09:17

Galatasara'da Loca çılgınlığı!

Galatasara’da Loca çılgınlığı!

Sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'da tam anlamıyla loca çılgınlığı yaşanıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Global Stadyumu'nda mevcutların yanı sıra yeni tasarlanan ve yapımı tamamlanan 12 adet loca, 24 saat içinde satıldı.

Konuyla ilgili SABAH Spor'a bilgi veren yönetici İsmail Sarıkaya, "Taraftarımız kulübümüze yine muhteşem bir destek veriyor. Yeni yaptığımız localar anında sahiplerine ulaştı. Talepleri karşılayamıyoruz. Tam 100 kişi sırada bekliyor. Bu ilgiye teşekkür ederiz. Şundan eminiz, 12 değil 100 adet yeni loca da yapsak anında satılacaktı" dedi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek olan sarı-kırmızılılarda, kombineler de kısa süre içinde tükenmişti. Buna rağmen 25 bin kişinin kulübe talepte bulunarak hâlâ sıra beklediği kaydedildi. Hatta bazı taraftarların, "Daha fazla ücret verelim localarınızı bize satın" diyerek şanslarını denediği gelen haberler arasında.

EN ÇOK OKUNANLAR

Doktordan, hakime “Beni ayakta dinle” azarı!
Nasuh Mahruki’nin başörtüsü düşmanlığı: Atatürk Türkiye'sinde bu asla olamazdı! Tepkiler çığ gibi...
ABD'de korkunç tablo: 2022'de 110 bin kişi aşırı doz uyuşturucudan öldü
Emir Ortakaya, Fenerbahçe'yi mest etti!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Şehit muhtarın eşi Rahşan Sertbaş: "O gittiğinden beri gözüm hiçbir şey görmüyor"
Bursa’da lüks otomobilde vahşet! Seyir halindeyken arkadaşı tarafından canice katledildi
Destek ödemeleri bugün yapılacak
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin açıklama: Teröriste kucak açana onay veremeyiz
Çok büyük bir bilgeyi kaybettik
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasara'da Loca çılgınlığı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA