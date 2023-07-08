Galatasara’da Loca çılgınlığı!

Konuyla ilgili SABAH Spor'a bilgi veren yönetici İsmail Sarıkaya, "Taraftarımız kulübümüze yine muhteşem bir destek veriyor. Yeni yaptığımız localar anında sahiplerine ulaştı. Talepleri karşılayamıyoruz. Tam 100 kişi sırada bekliyor. Bu ilgiye teşekkür ederiz. Şundan eminiz, 12 değil 100 adet yeni loca da yapsak anında satılacaktı" dedi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek olan sarı-kırmızılılarda, kombineler de kısa süre içinde tükenmişti. Buna rağmen 25 bin kişinin kulübe talepte bulunarak hâlâ sıra beklediği kaydedildi. Hatta bazı taraftarların, "Daha fazla ücret verelim localarınızı bize satın" diyerek şanslarını denediği gelen haberler arasında.