Sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'da tam anlamıyla loca çılgınlığı yaşanıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Global Stadyumu'nda mevcutların yanı sıra yeni tasarlanan ve yapımı tamamlanan 12 adet loca, 24 saat içinde satıldı. Konuyla ilgili SABAHSpor'a bilgi veren yönetici İsmail Sarıkaya, "Taraftarımızkulübümüzeyine muhteşembir destekveriyor. Yeniyaptığımız localar anındasahiplerine ulaştı. Taleplerikarşılayamıyoruz. Tam100 kişi sırada bekliyor.Bu ilgiye teşekkür ederiz.Şundaneminiz, 12 değil 100 adetyeni loca da yapsak anındasatılacaktı" dedi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek olan sarı-kırmızılılarda, kombineler de kısa süre içinde tükenmişti. Bunarağmen 25 bin kişininkulübe talepte bulunarakhâlâ sıra beklediği kaydedildi. Hatta bazı taraftarların, "Daha fazla ücret verelimlocalarınızı bize satın" diyerek şanslarını denediği gelen haberler arasında.