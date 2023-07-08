Sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'da tam anlamıyla loca çılgınlığı yaşanıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Global Stadyumu'nda mevcutların yanı sıra yeni tasarlanan ve yapımı tamamlanan 12 adet loca, 24 saat içinde satıldı. Konuyla ilgili'a bilgi veren yönetici İsmail Sarıkaya,dedi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek olan sarı-kırmızılılarda, kombineler de kısa süre içinde tükenmişti.Hatta bazı taraftarların,diyerek şanslarını denediği gelen haberler arasında.