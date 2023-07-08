Nenad Bjelica’dan oyuncularına uyarı!

Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, oyuncularını yeni sezona sert bir şekilde hazırlıyor. Bordo-mavili futbolcular dünkü idmanda taktik çalışırken, Hırvat hoca, "Topu kaybettiğinizde de devam edin. Asla mücadeleyi bırakmayın. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışın" dedi. 51 yaşındaki teknik adam, kazanan ve kaybeden takımlara Euro cinsinden para ödülü veya cezası getiriyor. Saha içinde yenilen takımlar, şınav çekme cezası da alıyor.Bu arada Trabzonspor, ilk hazırlık maçını bugün Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla oynayacak. Başkent Lübliyana'daki mücadele TSİ 12.30'da başlayacak.Trabzonspor'un transfer gündeminde bulunan Dinamo Zagreb'in forveti Bruno Petkovic, dün yine gözlerin pasını sildi. İyi futboluyla dikkat çeken 28 yaşındaki Hırvat yıldız, takımının Sparta Prag ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçta penaltıdan golünü attı. Karşılaşmayı bordo-mavili futbolcular Gomez, Denswil, Bartra, Flavio ve Doğucan da izledi.