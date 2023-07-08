Suudi Arabistan transferde futbol piyasasını karıştırdı

122 yabancı futbolcunun bulunduğu ligden giden 86 futbolcu 12 milyon 875 bin Euro gelir sağlarken, gelen 83 futbolcuya 145 milyon Euro ödendi

AÇIK 132 MİLYON EURO

FIFA ve UEFA'nın uyarısına karşın geri adım atmayan Suudi Arabistan ligi futbol takımları, birçok yıldız futbolcuya yüksek maaşlar ve bonservis ödeyerek imza attırıyor. Bir dönem Çin ligi takımlarının baskısı altında kalan Avrupalılar, kendi verdikleri maaşın 10 katı üzerine kadar çıkan Suudi Arabistan ligi takımlarına karşı direnç göstermekte çok zorlanıyor.

Geçen sezonun Suudi Arabistan ligi şampiyonu Al İttihad, Celtic forması giyen 24 yaşındaki Portekizli Jota için 29 milyon Euro bonservis öderken, Real Madrid'ten ayrılan Karim Benzema'ya 200 milyon Euro yıllık maaş karşılığında 3 yıllık sözleşme imzalattı. Chelsea'nın Fransız futbolcusu N'Golo Kante de 100 milyon Euro'ya 3 yıl Al Ittihad forması giyecek.

BROZOVİC DE GİTTİ

Dünya Kupası'nın ardından Christiano Ronaldo'ya 2.5 yıllığına 500 milyon Euro'luk sözleşme imzalatan Al Nassr, Inter'in Hırvat yıldızı Marcelo Brozovic için 18 milyon Euro bonservis ödedi. Talisca, Pity Martinez gibi isimleri kadrosunda barındıran Al Nassr, Brozovic'e 3 yıllık 100 milyon Euro maaş verecek.

JESUS 10 MİLYON EURO'YA AL HİLAL'DE

Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'la yıllık 10 milyon Euro karşılığında sözleşme yapan Al Hilal, Portekizli Ruben Neves'e 25 milyon Euro'ya 4+1 yıllık sözleşme imzalattı. 26 yaşındaki futbolcu için Wolverhampton'a 55 milyon Euro bonservis ödeyen Al Hilal, Chelsea'ya da 23 milyon Euro verip Senegalli Kalidou Koulibaly ile 25 milyon Euro maaş karşılığında 3 yıllık anlaştı.

BREZİLYALI SANTRFOR FIRMINO'YA 60 MİLYON

Al Ahli, Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Süper Lig'in büyüklerinin de listesine giren Brezilyalı santrfor Roberto Firmino'yu 3 yıllık toplam 60 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Suudi Arabistan temsilcisi, Chelsea'dan deneyimli kaleci Eduard Mendy'yi almak için 18.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

AÇIK 132 MİLYON EURO

18 takımlı Suudi Arabistan Birinci Ligi'nde, bu sezon 83 futbolcu transferi gerçekleşti. 122 yabancı futbolcunun bulunduğu ligden giden 86 futbolcu 12 milyon 875 bin Euro gelir sağlarken, gelen 83 futbolcuya 145 milyon Euro ödendi. Yaş ortalaması 28 olan 463 milyon Euro toplam değeri olan ligdeki takımlar şu ana kadar yaptıkları transferde 132 milyon Euro açık verdi.