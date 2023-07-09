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Giriş Tarihi: 9.7.2023 21:56

Fenerbahçe ilk hazırlıkta mağlup! Zenit penaltılarla kazandı...

DHA
Fenerbahçe ilk hazırlıkta mağlup! Zenit penaltılarla kazandı...

Fenerbahçe'nin özel bir turnuvada Rus ekibi Zenit ile oynadığı hazırlık maçının normal süresi 0-0 sona erdi. Zenit penaltı atışlarıyla mücadeleyi 4-3 kazandı.

Yeni sezon öncesinde çalışmalarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Gol sesi çıkmayan mücadele normal süre 0-0'lık eşitlikle bitti. Rus temsilcisi penaltılarda 4-3 galip gelmeyi bildi.

Sarı-lacivertli ekip, Gazprom Arena'da oynanan karşılaşmaya; İrfan Can Eğribayat, Nazım Sangare, Henrique, Serdar Aziz, Oosterwolde, Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Kent, Serdar Dursun ilk 11'iyle başladı.

Zenit ise; Vasyutin, Karavaev, Chistyakov, Renan, Santos, Queiroz, Barrios, Malcom, Claudinho, Mantuan, Cassiera ilk 11'iyle mücadele etti.

RYAN KENT MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, Zenit ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başladı. 83 dakika sahada kalan 26 yaşındaki İngiliz futbolcu, yerini Emre Demir'e bıraktı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT VE İSMAİL YÜKSEK 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Sarı-lacivetli ekipte mücadeleye ilk 11'de başlayan İrfan Can Eğribayat ve İsmail Yüksek, 90 dakika sahada kaldı.

FENERBAHÇE - ZENIT MAÇINI 35421 SEYİRCİ İZLEDİ

Fenerbahçe ile Zenit arasında Gazprom Arena'da oynanan hazırlık maçını 35421 seyirci izledi.

FENERBAHÇE, 12 TEMMUZ'DA KIZILYILDIZ İLE KARŞILAŞACAK

Yeni sezon çalışmalarına Rusya'da devam eden Fenerbahçe, sıradaki hazırlık maçında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Bu mücadele 12 Temmuz Çarşamba günü Smena Stadyumu'da oynanacak.

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Fenerbahçe ilk hazırlıkta mağlup! Zenit penaltılarla kazandı...
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