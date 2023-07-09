Fenerbahçe ilk hazırlıkta mağlup! Zenit penaltılarla kazandı...

FENERBAHÇE - ZENIT MAÇINI 35421 SEYİRCİ İZLEDİ

Fenerbahçe ile Zenit arasında Gazprom Arena'da oynanan hazırlık maçını 35421 seyirci izledi.

FENERBAHÇE, 12 TEMMUZ'DA KIZILYILDIZ İLE KARŞILAŞACAK

Yeni sezon çalışmalarına Rusya'da devam eden Fenerbahçe, sıradaki hazırlık maçında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Bu mücadele 12 Temmuz Çarşamba günü Smena Stadyumu'da oynanacak.