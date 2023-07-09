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Giriş Tarihi: 9.7.2023 10:13

Son dakika Trabzonspor haberleri: Hajduk Split maçı sonrası flaş sözler! "A kalite orta saha şart"

ULAŞ ÖZDEMİR ULAŞ ÖZDEMİR
Son dakika Trabzonspor haberleri: Hajduk Split maçı sonrası flaş sözler! A kalite orta saha şart

SABAH Spor, Trabzonspor'un Slovenya'da oynadığı Hajduk Split mücadelesini mercek altına aldı. SABAH Spor'un usta kalemi Ulaş Özdemir, “Trabzonspor, orta alanına mutlaka bir A sınıf top yönlendirici futbolcu almalı ve bu isim fiziksel olarak takıma hiçbir şekilde eksi yazmamalı. Eğer sizin burada kullandığınız oyuncular, bu yeteneklerden mahrumsa sahada işler sizin için zorlaşır.” değerlendirmesini yaptı.

Trabzonspor, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Hajduk Split ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Hırvat ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

SABAH Spor'un usta kalemi Ulaş Özdemir, bordo-mavililerin ilk maçını değerlendirdi ve çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Özdemir'in yaptığı değerlendirme;

Trabzonspor, Slovenya kampının üçüncü gününde hazırlık maçlarının serüvenine başladı. Bu karşılaşmaya dair özellikle as kadronun önemli isimlerinin olmaması sebebiyle çok ciddi çıkarımlar yapmak manasız kalır. Ancak yine de önemli birkaç not aktarmak isterim. Hajduk Split maçına Trabzonspor, Doğucan-Emirhan orta saha ikilisiyle çıktı. Şimdi bahsedeceğim konu bu iki isimden bağımsız olacak. Trabzonspor çok uzun süredir bu mevkide oyun kurucu yetenekleri vasat bile olmayan isimlerle oynamaya çalışıyor. Sizin burada kullandığınız futbolcular, bu yeteneklerden mahrumsa, sahada iyi işler yapmanız giderek zorlaşır. Trabzon, orta sahasına mutlaka A sınıf top yönlendirici almalı ve bu isim fiziksel olarak takıma hiçbir şekilde eksi yazmamalı. Kaldı ki o bölgede çok oyuncusu var bordo-mavililerin. Umarım fazlalık görülen kontratlardan çıkabilir ve iyi bir hamle yapabilir.

BJELICA'YI GÖRECEĞİZ!

Bjelica'nın kampın ilk günlerinde takıma yaptığı fiziksel yüklemenin sahaya yansıdığını görüyoruz. Takımın as oyuncularının kampa katılmasıyla, taktiksel idmanlara ağırlık verilecek. Hazırlık maçları ilerledikçe, Bjelica'nın kafasındaki oyunun sahaya yansımalarını daha net göreceğiz. Takımın eski bazı isimlerinden şüphe duyduğum oyuncular var. Bunlar; Gomez, Denswil ve Visca. Üç oyuncunun kalitesine bir şey diyemem. Hatta Gomez hariç Visca ve Denswil bir bölümde çok büyük katkı verdi. Ancak uzun süredir bu üçlü oyunda çok etkisiz ve sahada yaptıkları işten keyif almıyor gibiler. Onların devreye girmesi, gelecek sezonda Trabzonspor için sahada birçok şeyin kolaylaşması anlamı taşıyor.

Ve Orsic… Çok meziyetli ve klas bir futbolcu. Saf kanattan ziyade, ikinci forvet içgüdüsüne ve bitiriciliğine sahip. İlerideki kurgu oturtulabilirse, Orsic'in bu sene herkesi kendine hayran bırakacağını düşünüyorum.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Hajduk Split maçı sonrası flaş sözler! "A kalite orta saha şart"
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