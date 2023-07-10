Fenerbahçe’nin Livakovic için yeni teklifi ortaya çıktı!

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Kaleye takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, bir süredir Dinamo Zagreb'in tecrübeli file bekçisi Dominik Livakovic'i takip ediyor. Alınan bilgiye göre Fenerbahçe'nin Hırvat kaleci için verdiği teklif ortaya çıktı.
Sırp basınının haberine göre Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in yıldız kalecisi Dominik Livakovic için şartları zorluyor. Sarı-lacivertli ekip, Hırvat kaleci için 8 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenildi.
Dominik Livakovic, bu yaz Hırvatistan'dan ayrılmak istiyor. Dinamo Zagreb, 28 yaşındaki eldiven için 10 milyon euro talep ediyor. Buna göre Fenerbahçe, şartları zorlayarak verilen teklifin 2 milyon euro fazlası verip yıldız kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.
28 yaşındaki kalecinin İspanya'dan teklifler beklediği ve umduğu gibi bir transfer karşısına gelirse La Liga'ya gitmeye daha yakın olduğu kaydedilmişti. Fakat İspanya olmazsa ilk tercihinin Fenerbahçe olması bekleniyor. Dinamo Zagreb ile 15 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Livakovic için kulüpler yönünden bir sorun bulunmuyor. Tecrübeli eldivenin ülkesi dışında Avrupa'da kariyerine devam etme fikri öne çıkıyor. 2016'dan beri Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic, 283 resmi maça çıktı, 6 lig şampiyonluğu yaşadı. Livakovic aynı zamanda Hırvatistan Milli Takımı'nda da görev yapıyor.(Milliyet)