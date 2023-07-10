Fenerbahçe’nin Livakovic için yeni teklifi ortaya çıktı!

Sırp basınının haberine göre Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in yıldız kalecisi Dominik Livakovic için şartları zorluyor. Sarı-lacivertli ekip, Hırvat kaleci için 8 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenildi.

Dominik Livakovic, bu yaz Hırvatistan'dan ayrılmak istiyor. Dinamo Zagreb, 28 yaşındaki eldiven için 10 milyon euro talep ediyor. Buna göre Fenerbahçe, şartları zorlayarak verilen teklifin 2 milyon euro fazlası verip yıldız kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.