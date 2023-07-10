Göztepe kaleci Mateusz Lis’i bitiriyor

Lis'in bu hafta içinde İzmir'e gelip sağlık kontrolünden geçeceği ve aksi bir durum yaşanmazsa resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Geçen sezonu Fransa ekibi Troyes'da kiralık geçiren 26 yaşındaki Polonyalı eldiven, 9 maça çıktı. Altay'ın Süper Lig'de yer aldığı 2021-2022 sezonunda kalesini koruyan Lis, geçen sezon başında Göztepe hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Rebuplic şirketinin yönettiği Southampton'a imza attı. Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, Lis'i sarı-kırmızılıların hisselerini devralmadan önce iki takım arasında oynanan İzmir derbisinde izleyip Southampton'a almıştı.