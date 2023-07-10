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Giriş Tarihi: 10.7.2023 11:03

Konyaspor'dan M'Baye Niang hamlesi!

Konyaspor’dan M’Baye Niang hamlesi!

Konyaspor, Auxerre’den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki forvet oyuncusu M’baye Niang’a sözleşme teklif etti. İspanyol ekibi Las Palmas ve İtalya’dan Salernitana da Niang’a teklif yapan diğer takımlar arasında. İşte tüm detaylar...

Yeni sezonda Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Anadolu ekibi güçlü bir kadro kurmak istiyor. Konyaspor bu kapsamda transferde atağa kalkmış durumda. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Yeşil-Beyazlılar Senegalli forvet M'Baye Niang'ın peşine düştü. Konyaspor'un kariyeri boyunca Milan, Rennes, Torino gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen 28 yaşındaki oyuncu için ilk teklifini yaptığı iddia edildi.

32 MAÇTA 7 GOL ATTI

Geçen sezonu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Auxerre'de geçiren golcü oyuncu takımının küme düşmesiyle serbest oyuncu durumuna geçti. La Liga'ya yeni yükselen Las Palmas'ın da Niang için teklifte bulunduğu ileri sürüldü. M'Baye Niang geçtiğimiz yıl 32 maçta sahaya çıkarken 7 gol kaydetti.

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Konyaspor'dan M'Baye Niang hamlesi!
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