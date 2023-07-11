Arda Güler ilk idmanda klasını konuşturdu

Dünya futbol kamuoyunun merakla beklediği buluşma gerçekleşti. Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservis+10 milyon Euro bonuslar karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeni takımındaki ilk antrenmanına çıktı. Önceki gün İspanyol kulübünün yeni transferlerinden Jude Bellingham ile akşam yemeği yiyen Arda, dün tesislere ilk gelen isimdi. 18 yaşındaki futbolcu, transferi için kendisini arayan Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti ile birlikte Toni Kross, Fran Garcia, Brahim Diaz ve Valverde gibi yeni takım arkadaşlarıyla da bir araya geldi. Arda idmanda attığı topuk pasıyla herkesi büyülerken, bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Eflatun-beyazlılar, ABD'de yapılacak turnuvada 24 Temmuz'da Milan, 27 Temmuz'da Manchester United, 29 Temmuz'da Barcelona ve 3 Ağustos'ta da Juventus ile karşılaşacak.