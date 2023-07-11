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Giriş Tarihi: 11.7.2023 13:07

Astana - Dinamo Tiflis maçının gözlemcisi Cüneyt Çakır oldu

İHA
Astana - Dinamo Tiflis maçının gözlemcisi Cüneyt Çakır oldu

Cüneyt Çakır, Kazakistan'ın Astana ile Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Cüneyt Çakır, Astana ile Dinamo Tiflis takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "UEFA Gözlemcimiz Cüneyt Çakır, Kazakistan'ın Astana ile Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımları arasında 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Kazakistan'ın Astana şehrindeki Astana Arena Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabaka, Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Christian-Petru Ciochirca tarafından yönetilecek" ifadelerine yer verildi.

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Astana - Dinamo Tiflis maçının gözlemcisi Cüneyt Çakır oldu
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