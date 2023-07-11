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Giriş Tarihi: 11.7.2023 10:37

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal'dan Jean Onana için yeni hamle!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal’dan Jean Onana için yeni hamle!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Orta sahayı güçlendirmek isteyen Beşiktaş, peşine düştüğü Jean Onana'nın transferinde ısrarcı. Lens'te forma giyen ancak fazla şans bulamadığı için takımdan ayrılmayı düşünen 23 yaşındaki ön libero için kiralama teklifi yapılmış fakat kabul edilmemişti. Oyuncuyu bonservisiyle vermek isteyen Fransız ekibine, siyahb eyazlıların bu yönde yeni bir öneri götürme kararı aldığı kaydedildi.

Orta sahayı güçlendirmek isteyen Beşiktaş, peşine düştüğü Jean Onana'nın transferinde ısrarcı. Lens'te forma giyen ancak fazla şans bulamadığı için takımdan ayrılmayı düşünen 23 yaşındaki ön libero için kiralama teklifi yapılmış fakat kabul edilmemişti. Oyuncuyu bonservisiyle vermek isteyen Fransız ekibine, siyah beyazlıların bu yönde yeni bir öneri götürme kararı aldığı kaydedildi. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu futbolcu için tarafların önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceği ifade edildi. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Onana, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Lens'te 21 maça çıkarken sadece 818 dakika süre şansı bulabilmişti. Oyuncu aynı zamanda Kamerun Milli Takımı forması da giyiyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal'dan Jean Onana için yeni hamle!
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