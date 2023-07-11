Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor! Benkovic ilk antrenmanına çıktı
Giriş Tarihi: 11.7.2023 14:26

Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor! Benkovic ilk antrenmanına çıktı

AA
Trabzonspor’un Slovenya kampı sürüyor! Benkovic ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı süren ve sol diz ağrısı bulunan Dorukhan Toköz ile yorgun olan Bartra, katılmadı.

35 kişilik kadrosu bulunan Karadeniz ekibinde vize işlemleri tamamlanan Hakan Yeşil de kampa katıldı. Genç oyuncu, bugünkü çalışmada yer aldı.

Yeni transfer Benkovic, ilk çalışmasına çıktı

Trabzonspor'un dün kadrosuna kattığı yeni transfer Filip Benkovic, dün akşam kampa geldi.

Hırvat oyuncu, bu sabahki antrenmana katılarak bordo-mavili takımla ilk çalışmasına çıktı. Teknik direktör Bjelica, antrenman öncesinde saha ortasında yaptığı toplantıda Benkovic için "Bir arkadaşımız daha aramıza katıldı. Birkaç gündür kendisini bekliyorduk. Hoş geldin." ifadelerini kullandı.

Fernandez, İspanya'ya gitti

Trabzonspor'un Hajduk Split ile oynadığı ilk hazırlık maçında sakatlanan yeni transfer Joaquin Fernandez, tedavisi için İspanya'ya gitti.

Fernandez'in Slovenya kampının 16 Temmuz'da sona erecek ilk etabında tedavi için İspanya'da bulunacağı, daha sonra durumunun netleşeceği belirtildi.

Genç oyuncuların saçları kazındı

Trabzonspor'da dün akşam genç oyuncuların saçları kazındı.

Bordo-mavili takımın genç oyuncularından Abdurrahman, Emirhan, Arif, Salih, Poyraz, Oğuzhan ve Erol Can'ın saçları, Uğurcan, Dorukhan, Eren ve Hüseyin Türkmen tarafından tıraş edildi.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Litvanya'daki üçlü zirve sonrası Stoltenberg'den açıklama: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
İzmir'de içme suyuna yüzde 43.5 zam! AK Parti ve MHP'nin ret oyuna rağmen kabul edildi
‘Unutulan soykırım tekrarlanır’
SON DAKİKA: Bahçeli'den İsveç'in NATO'ya üyeliği ile ilgili açıklama: Politikalarından dönüş yaparlarsa bir şey demeyiz
Çarşafa dolandılar
Çok büyük bir bilgeyi kaybettik
SON DAKİKA | ABD Başkanı Joe Biden: Türkiye'nin İsveç kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Doğduğundan beri ağlıyordu, sebebi ortaya çıktı
Erdoğan’dan NATO ve AB’ye ezber bozan mesaj
SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! Döviz rezervlerinde rekor artış
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor! Benkovic ilk antrenmanına çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA