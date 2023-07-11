Trabzonspor’un Slovenya kampı sürüyor! Benkovic ilk antrenmanına çıktı

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı süren ve sol diz ağrısı bulunan Dorukhan Toköz ile yorgun olan Bartra, katılmadı.

35 kişilik kadrosu bulunan Karadeniz ekibinde vize işlemleri tamamlanan Hakan Yeşil de kampa katıldı. Genç oyuncu, bugünkü çalışmada yer aldı.

Yeni transfer Benkovic, ilk çalışmasına çıktı

Trabzonspor'un dün kadrosuna kattığı yeni transfer Filip Benkovic, dün akşam kampa geldi.

Hırvat oyuncu, bu sabahki antrenmana katılarak bordo-mavili takımla ilk çalışmasına çıktı. Teknik direktör Bjelica, antrenman öncesinde saha ortasında yaptığı toplantıda Benkovic için "Bir arkadaşımız daha aramıza katıldı. Birkaç gündür kendisini bekliyorduk. Hoş geldin." ifadelerini kullandı.

Fernandez, İspanya'ya gitti

Trabzonspor'un Hajduk Split ile oynadığı ilk hazırlık maçında sakatlanan yeni transfer Joaquin Fernandez, tedavisi için İspanya'ya gitti.

Fernandez'in Slovenya kampının 16 Temmuz'da sona erecek ilk etabında tedavi için İspanya'da bulunacağı, daha sonra durumunun netleşeceği belirtildi.

Genç oyuncuların saçları kazındı

Trabzonspor'da dün akşam genç oyuncuların saçları kazındı.

Bordo-mavili takımın genç oyuncularından Abdurrahman, Emirhan, Arif, Salih, Poyraz, Oğuzhan ve Erol Can'ın saçları, Uğurcan, Dorukhan, Eren ve Hüseyin Türkmen tarafından tıraş edildi.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.