Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arda Güler, Real Madrid antrenmanlarındaki futboluyla övgü alıyor
Giriş Tarihi: 13.7.2023 00:08

Arda Güler, Real Madrid antrenmanlarındaki futboluyla övgü alıyor

AA
Arda Güler, Real Madrid antrenmanlarındaki futboluyla övgü alıyor

Milli futbolcu Arda Güler, yeni takımı Real Madrid'in antrenmanlarında sergilediği performansla öne çıkıyor.

Real Madrid Kulübü tarafından kamuoyuyla paylaşılan görüntülerde, antrenmanlardaki güzel hareketleriyle dikkati çeken Arda Güler, yeni takımından da övgü aldı.

Sosyal medya hesabından, antrenmanda takım arkadaşını çalımlayarak güzel bir gol atan Arda Güler'in görüntüsünü yayımlayan İspanyol kulübü, "İsim Arda, ilk soy isim: Kalite, ikinci soy isim: Güler" diye yazdı.

Real Madrid'in Arda Güler'le ilgili paylaşımlarına yorum yapan taraftarlar, "Bu çocuk bize büyük zaferler, goller, neşeler hediye edecek." şeklinde değerlendirmeler yaptı.

İspanyol basını da Arda'nın üçüncü günü geride kalan antrenmanlardaki performansıyla göz doldurduğunu ve Madridlileri heyecanlandırıp, şaşırttığını vurguladı.

Marca, "Arda Güler, Real Madrid'de başarılı olmak için yeterli kaliteye sahip olduğunu göstermeye devam ediyor.", As ise "Arda Güler, Valdebebas'a (Real Madrid'in tesislerinin olduğu yer) geldiği ilk günden beri tüm kalitesini gösteren detaylar bırakıyor." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Japonya'daki biri Londra'ya mı daha yakındır, yoksa Paris'e mi?
Vekiller izin almadan adım bile atamayacaklar: CHP'deki konuşma yasağı resmileşti
CHP Genel Merkezi'ne gelen Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Derhal istifanı açıkla
Mars’ta büyük keşif! Çin aracı 400 bin yıllık detayı buldu
Son dakika: İstanbul’da kan donduran vahşet! Derin dondurucuda bulunan cesedin kimliği belli oldu
Son dakika | Başkan Erdoğan: İsveç'in NATO'ya katılım sürecinde karar TBMM'nin
Seyyid Abdülbaki Elhüseyni hayatını kaybetti
Bunların da dertleri bitmiyor
Tanju Özcan'dan CHP'ye sert sözler! "Partinin bugünkü yönetimi emperyal güçlerin askeri gibi çalışıyor"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Arda Güler, Real Madrid antrenmanlarındaki futboluyla övgü alıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA