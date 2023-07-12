Fenerbahçe Kızılyıldız’a mağlup oldu! İsmail Kartal kırmızı kart gördü...

Hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile Smena Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kızılyıldız, Peter Olayinka, Mirko Ivanic ve Vladimir Lucic'in attığı goller ile mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibin tek golünü ise Joao Pedro kaydetti.
Fenerbahçe mücadeleye; Altay Bayındır, Osayi, Gustavo, Szalai, Peres, Arao, Crespo, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Dzeko ilk 11'iyle başladı.
EDIN DZEKO İLK MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, Kızılyıldız ile oynanan hazırlık maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve kaptanlık pazubandını takan tecrübeli futbolcu, 66 dakika sahada kaldı. Dzeko, 66'ncı dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.
İSMAİL KARTAL KIRMIZI KART GÖRDÜ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, mücadelenin 85'inci dakikasında hakeme tepkisinden dolayı kırmızı kart gördü. Kartal, maçın kalan dakikalarını tribünden takip etti.