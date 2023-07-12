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Giriş Tarihi: 12.7.2023 21:59 Son Güncelleme: 12.7.2023 22:01

Fenerbahçe Kızılyıldız'a mağlup oldu! İsmail Kartal kırmızı kart gördü...

DHA
Fenerbahçe Kızılyıldız’a mağlup oldu! İsmail Kartal kırmızı kart gördü...

Fenerbahçe, Rusya kampındaki ikinci hazırlık maçında Kızılyıldız'a 3-1 mağlup olurken teknik direktör İsmail Kartal, hakeme gösterdiği tepki sonrası kırmızı kart gördü. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin tüm detayları..

Hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile Smena Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kızılyıldız, Peter Olayinka, Mirko Ivanic ve Vladimir Lucic'in attığı goller ile mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibin tek golünü ise Joao Pedro kaydetti.

Fenerbahçe mücadeleye; Altay Bayındır, Osayi, Gustavo, Szalai, Peres, Arao, Crespo, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Dzeko ilk 11'iyle başladı.

Kızılyıldız ise: Popovic, Erakovic, Mijailovic, Dragovic, Bukari, Stamenic, Ivanic, Mitrovic, Kangwa, Krasso, Olayinka ilk 11'iyle sahada yer aldı.

EDIN DZEKO İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, Kızılyıldız ile oynanan hazırlık maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve kaptanlık pazubandını takan tecrübeli futbolcu, 66 dakika sahada kaldı. Dzeko, 66'ncı dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

İSMAİL KARTAL KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, mücadelenin 85'inci dakikasında hakeme tepkisinden dolayı kırmızı kart gördü. Kartal, maçın kalan dakikalarını tribünden takip etti.

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Fenerbahçe Kızılyıldız'a mağlup oldu! İsmail Kartal kırmızı kart gördü...
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